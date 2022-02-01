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來源 CITIC Telecom CPC 中信國際電訊CPC宣佈委任新行政總裁

香港, 2022年1月31日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」/「集團」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）欣然宣佈委任中信國際電訊集團有限公司副總裁黃政華先生為中信國際電訊CPC行政總裁一職，接任榮休的李炳智先生，李先生服務集團超過20年，貢獻良多。以上安排將由2022年2月1日起生效。

黃政華先生獲委任為中信國際電訊CPC行政總裁

中信國際電訊CPC副董事長蔡大為先生表示：「我們十分歡迎黃先生加入中信國際電訊CPC。黃先生對電信行業深具遠見，憑藉其卓識洞見、豐富的經驗及對科技的熱誠，我有信心他能夠秉承我們「創新 ∙ 不斷」的座右銘，帶領團隊推動業務增長，於這個急速發展及轉變的行業中做優做強。」



黃先生現任為中信國際電訊副總裁，自2008年起主理中國業務。黃先生過去曾任職多間電信公司，在電信業領域擁有豐富管理經驗，是發展大中華市場及執行策略的專家。黃先生具備廣闊的視野及宏觀的市場發展策略 ，將為中信國際電訊CPC的客戶帶來效益。



黃先生表示：「我非常榮幸擔任中信國際電訊CPC行政總裁一職，在歷仼管理者的努力拼搏下，憑藉公司卓越的創新科技及專業人才，奠定了我們成為全球領先數智通訊服務夥伴的優良基礎，我們一直致力透過創新科技提升競爭力，以智慧思維推動智能創新，賦能ICT產業發展。過去在中信國際電訊工作的十四年來，我體驗了整個集團由人才、產品及服務方面，持續創新不斷、優質快速發展。我期望攜手管理團隊及全體員工一起，秉承“團結、協作、包容、關愛”的企業精神，帶領中信國際電訊CPC加速發展成為“一流的全球化數智通信夥伴”，以客戶為本，與夥伴共贏，創造下一個高峰。」



中信國際電訊CPC簡介



中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供綜合數碼解決方案， 滿足不同行業的ICT服務需求。



憑借「創新‧不斷」的服務理念，中信國際電訊CPC積極利用創新技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的業務價值，協助客戶透過數碼化發展保持市場領先優勢、業務更具靈活性及成本效益，成為企業推動數碼轉型的重要策略夥伴。



中信國際電訊CPC以「服務在地，連接全球」的優勢，承諾為客戶提供最優質的全球化一站式ICT服務。全球化網絡資源連接超過160個服務據點、19個雲服務中心、30多個數據中心及2個全天候運作的安全運作中心，服務遍布約160個國家，無縫連接亞洲、歐美、非洲、中東以及中亞等地區 。作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017相關ICT服務認證的供應商之一，公司透過全球化服務佈局，多年不斷深耕各個行業與領域經驗，為企業提供專業的在地服務及交付能力，優質的客戶體驗和服務質量，成為領先的綜合信息智能化服務供應商。請瀏覽 www.citictel-cpc.com 獲取更多資訊。



媒體查詢：

Catherine Yuen (阮穎珊)

中信國際電訊CPC

電話 (852) 2170 7536

電郵 catherine.yuen@citictel-cpc.com



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