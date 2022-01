Friday, 28 January 2022, 15:08 HKT/SGT Share: 國美零售線下網絡變革 加速新零售業務擴張

香港, 2022年1月28日 - (亞太商訊) - 國美零售(493)近期接連公佈多個關於財務及業務發展的信息,其中值得關注的是公司的資產負債結構得到了持續優化,目前已下降到80%以下。同時,國美零售已全部償還到期的首批2016年國內債券;經營現金流去年下半年為正,管理層預期這一指標在2022年也會保持正向。



此外,國美電器亦發佈了國美零售的非執行董事黃秀虹兼任國美零售旗下國美電器董事長。據了解,此次人事調動是為了配合國美零售線下門店網絡的變革拓展。國美電器營運多年,業務基礎良好,管理團隊成熟穩定,而黃女士此前也曾出任職過國美電器,熟悉公司的日常營運,且擁有豐富的家電行業運營經驗,不僅體現了集團對國美電器發展的重視和支持,亦預期將有利於國美電器的未來經營及發展規劃,並進一步加速線下門店網絡的變革拓展。



事實上,在國美六大平台的賦能下,國美零售的業務自去年年底以來已呈顯著的增長,國美電器亦已進入模式升級的階段,尤其對於有精品展示需求的廠商品牌,通過線下門店變革成為展廳,不但能夠快速實現全國性的精品展示體驗網絡的搭建,全面提升展示品質和體驗品質,更能助力品牌廠商通過場景營銷和體驗營銷,大力促進銷售,幫助廠商實現線下展示和覆蓋成本的精益降本,實現和線上銷售的無縫聯通,是真正符合線下商業空間價值定位和O2O全場景銷售消費的整體解決方案中,線下實體商業轉型升級的必然方向,也是綜合體現了國美既有優勢和全零售戰略新價值的國美方案。



隨著「國美家」為代表的新店型推出,像國美電器、汽車、家居家裝等都會線上線下進行展示體驗,使線下形成了全品類、全零售的場景。通過線上線下的融合體,預期國美的獲客成本將有望顯著低,因此引流營銷費用也可低於同行業,為國美、廠商的營銷降本全面賦能。



門店展示收入預增 國美新零售引領線新模式

國美零售目前的定位是全零售生態共享平台,其中線下門店正在由傳統的賣場轉型為本地生活服務平台,具備展示體驗及本地生活服務的多重功能,亦是新零售模式下全場景賦能廠商品牌的創新營銷生態系統。這不但能夠優化營銷成本,降本增效,通過服務全鏈條,亦最終讓消費者享受更好性價比的產品。再者,集成集约、互聯互通、共享共建是全零售必由之路。



目前,線下門店收取的「展示費」是為了讓入駐國美的線上及線下的廠商都能夠線上平台及線下門店同時擁有雙平台的展示空間和場景。國美現擁有4,000多家線下門店,且都進行了門店數智化升級,打造具有展示體驗功能的門店之同時,可以為國美自營的產品及廣大商家提供展示平台,顧客亦可在體驗了商品後於不同渠道購買。目前多個品牌已與國美達成戰略合作。



早前,公司管理層上周出席一個投資者論壇時,便公佈了國美零售六大管理平台的最新業務運營關鍵數據,包括︰線下平台 - 國美電器去年12月當月銷售額同比提升超40%;國美家擬簽約項目83家,已簽約項目8家,管理面積20萬平方米,另有意向合作項目達316家。國美目前已同50%以上的主流供應商完成基於新模式的合同簽約,預計今年一季度內將全部落實。



據了解,國美的「全零售生態共享平台」目前總SKU達180萬,獲客成本不到100元。反映聚合六大平台的新零售模式正發揮強大協同效益,有助未來進一步提升公司的盈利能力。事實上,通過生態構建、網絡佈局,「全零售生態共享平台」正快速進化, SKU數目從早前電器的3萬發展到現在,高達幾十倍的增長,同時獲客成本較純電商平台更低,直接參考傳統電商巨頭,根據《2021年中國電商SaaS行業研究報告》,阿里(9988)、京東(9618)和拼多多(PDD)的獲客成本已提升至405、298、180元。



整體看下來,國美零售的經營面大幅向好,其全零售生態共享平台卓有成效,形成獨特競爭優勢,資產負債和現金流情況亦向好,業績提速期已在眼前。





