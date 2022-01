Friday, 28 January 2022, 08:30 HKT/SGT Share: 金活醫藥授出155.6萬股獎勵股份 推動公司長遠穩定發展

香港, 2022年1月28日 - (亞太商訊) - 金活醫藥集團(01110.HK)董事會日前發佈公告,宣佈根據股份獎勵計劃於1月21日向73名選定參與者授出合共155.6萬股獎勵股份。



本次股權激勵計劃是金活醫藥集團對2021年達到集團考核目標中有突出貢獻的團隊負責人和優秀員工個人的股權獎勵,73名參與者上至執行董事、下至產品助理,涵蓋集團職能部門、銷售部門及市場部門等。



2021年,在疫情反覆、中美貿易摩擦不斷升級、宏觀經濟下行、4+7帶量採購、消費疲軟等諸多不確定因素影響的情況下,金活醫藥集團仍能不斷開拓創新,發展線上線下的新零售模式,把握消費習慣及發展變化趨勢所帶來的機遇,取得滿意銷售,故此該公司授出了員工獎勵股份。該項股權激勵反映出金活醫藥對2022年企業新一輪高品質向好發展的市場信心,同時可凝聚優秀人才,增強公司的核心競爭力,並鼓勵員工與企業繼續共同成長發展。



金活醫藥集團董事局主席趙利生表示,2022年是國家十四五規劃的第二年,也是金活醫藥集團五五戰略的開局之年,在此重要時刻,金活醫藥集團將繼續與時俱進,踏上中國經濟高品質發展的列車,牢牢把握中國人口老齡化程度不斷加深對健康需求巨大所帶來的發展機遇,並鞏固原有業務地位,培養自主研發能力,以龍德健康產業園為契機打造產商融一體化戰略。金活醫藥集團建立短、中、長期相結合的激勵機制,以事業聚人才,穩定和發展員工人才隊伍,推動公司長遠穩健發展。





