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來源 Ebury 國際金融科技公司Ebury正式進軍香港非銀行貸款市場 目標瞄準面對信貸短缺的進出口中小企

香港, 2022年1月27日 - (亞太商訊) - 為中小企提供跨境融資的國際非銀行領導者Ebury進軍香港的非銀行貸款市場，向面對信貸短缺的中小型企業提供貿易融資。



Ebury今天宣布進軍大型銀行和香港的非銀行機構的貸款市場，中小企就其應付款項提供無抵押貿易融資，每名客戶的最高信貸額可達到500萬美元。



估值超過10億美元的Ebury是一間獨角獸企業，在歐洲、中東、北美和加拿大設有辦事處。目前在亞洲區擴展業務的該公司，於2019年開始向香港中小企提供外匯及風險管理解決方案。



該國際金融科技公司通過一流平台提供130多種貨幣的外匯及貿易融資，並連繫其遍佈20個國家的辦事處。該公司最近推出了跨境運費和廣告費用融資服務予在互聯網進行買賣的電子商務企業。



Ebury香港區經理Liam Thomas表示，由於繁複的程序、嚴格的制度和貸方的復雜要求，許多香港中小型企業現正面對籌措資金的困難，尤其是收入和現金流量不穩定的企業。中小企業的貿易融資申請經常被拒絕，導致全球貿易融資缺口，而亞洲開發銀行估計全球貿易融資缺口持續維持約1.5萬億美元。



「從Ebury貿易融資產品的特點，可以說是香港市場上最好的，所以甚具競爭力。Ebury為客戶提供一個易用的在線平台，完全透明的成本，除了信用卡利息之外，絕對不收取其他費用。相比之下，競爭對手通常會收取預付、提取費用或使用費。 此外，我們的應付融資額度提供長達 150 天的還款期，遠長於行業標準的 90-120 天。



「我們的客戶越來越著重電商業務，並尋求更靈活的營運資金解決方案。我們的貿易融資產品可以幫助他們支付廣告和運費，而傳統貸方通常無法以成本有效的方式為這些融資，在較為傳統和昂貴的途徑以外一般難以獲得融資。簡單說，您可以將 Ebury 貿易融資用於更長的時間和更多的事情，而無需為資產負債表或貨物提供擔保。」



總部位於澳大利亞的 Ebury 亞太區董事總經理 Rick Roache 表示，由於Ebury的貿易融資產品切合香港客戶的需要，所以預計在香港的貸款業務將快速增長，面對強勁的需求。



他又説，「根據其他類似市場的經驗，貸款業務的增長會逐步加快。在澳洲，單在2021年就增加了300％以上，而大多數客戶正使用它為進入北亞供應鏈提供資金。此次香港貿易融資啟動是我們區域增長戰略的重要部分。 一旦該業務成立，它將成為 Ebury 進入中國大陸的跳板。」



要了解有關Ebury的詳情，請瀏覽Ebury Hong Kong https://en.ebury.hk/.



關於Ebury：Ebury 為全球大型和中型企業提供超過130種貨幣的國際貨幣兌換、風險管理和貸款服務。Ebury成立於2009年，總部設於倫敦，因應客戶的需要和目標，迄今已為超過24,000名客戶提供量身定制的解決方案，幫助他們管理外匯風險、增長意向和國際支付要求。Ebury Hong Kong是香港海關授權的認可金錢服務經營者。金錢服務經營者牌照允許Ebury Hong Kong 以牌照號碼18-09-02555進行匯款和貨幣兌換服務。Ebury根據英國數據保護法向資訊專員辦公室註冊（註冊號 ZA345828）。





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