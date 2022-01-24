艾伯科技與廣西鴻盈達電子訂立購銷合同

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|標誌著集團首單純國產化筆記本電腦正式落地銷售
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香港, 2022年1月24日 - (亞太商訊) - 艾伯科技股份有限公司（「艾伯科技」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：2708.HK）欣然宣佈，集團附屬公司深圳市艾伯電子有限公司（「艾伯電子」），就廣西鴻盈達電子科技有限公司（「廣西鴻盈達電子」）購買艾伯電子14吋國產筆記本電腦、一體機電腦及迷你主機電腦產品及相關事宜，與廣西鴻盈達電子簽訂購銷合同。
根據購銷合同，廣西鴻盈達電子購買艾伯電子純國產化14吋GK140筆記本電腦10,050台、24吋一體機電腦及M1迷你主機電腦共150台，總價為人民幣5,180.5萬元；合同產品的質保期為一年，而艾伯電子亦會為廣西鴻盈達電子提供產品的終身技術服務。
純國產化GK140筆記本電腦是艾伯科技悉心打造的、全部採用國產化的CPU、硬碟等零部件、國產化作業系統軟體的筆記型電腦產品（信創產品），設計開發期長達一年。該產品軟硬件應用國內最先進科技，整機採用全金屬外殼，窄邊框設計，厚度和重量分別僅有15.6mm和1.4kg，是目前國內最輕、最薄的純國產化筆記型電腦，走在行業先端。該產品成功獲得麒麟操作系統的NeoCertify認證，並完成了相關兼容性測試，能夠達到通用兼容性要求及性能、可靠性要求，滿足黨政和金融、電力、能源、通信、教育、醫療、交通及公共事業（即信創2+8）等行業用戶的關鍵性應用需求。
管理層認為，是次合作對於集團未來的業務發展意義重大，標誌著由集團設計開發的純國產化筆記本電腦正式走向市場，並獲得了廣泛認可，是集團成功邁入萬億級別的信創產業市場的重要里程碑。自2020年以來，集團敏銳捕捉到信創產業的發展機遇，適時優化戰略佈局，延攬行業精英加大資源投入，開發純國產化筆記型電腦等信創產品，目前已取得顯著成果，一系列純國產化筆記本電腦、行業移動終端等信創產品相繼開發成功。集團信創產品推向市場後，廣受客戶關注，市場反響熱烈。從今年開始，集團在不斷完善產品的基礎上，將傾斜資源加大信創產品的市場宣傳推廣力度，廣泛聯合產業合作夥伴，全面推動集團信創產品落地銷售，共同加快國產化替代在各行業的迅速普及推廣。
2021年被認為是國內信創產業的落地元年，從今年開始的未來三到五年，信創產業將迎來黃金發展期。中國IT產業，將在基礎硬體、基礎軟體、行業應用軟體等領域，迎來前所未有的國產替代潮。隨著國產化替代的剛性需求不斷上升，全國各地的信創項目開始大面積鋪開，未來有望發展至十萬億級別，市場規模巨大，當中台式電腦、筆記本電腦、行業移動終端等信創國產化替代亦有望發展為「萬億級市場」。為積極把握市場缺口和前所未有的市場機遇，集團將繼續大力推動信創産業發展和產品研發，加快相關業務的發展步伐，務求優化信息技術産業鏈，致力為投資者及股東締造長遠而穩定的回報。
廣西鴻盈達電子背景雄厚，多年來深耕廣西科技市場，與各級機構有良好的溝通渠道；其業務涵蓋礦業、環保、信息化等不同行業，成功與中國台灣及東盟地區建立深度合作關係，持續協助推動相關市場發展。
關於艾伯科技股份有限公司
艾伯科技股份有限公司（股份代號：2708.HK）是行業領先的產業數字化解決方案企業，專注在中國提供5G通信設備及專網解决方案、信創IT終端産品及行業解决方案、物聯網産品及解决方案以及産業數字化解决方案，業務主要分為四個類型，包括(i)智能終端產品銷售;(ii)系統集成;(iii)軟件開發;及(iv)系統維護服務。集團深耕物聯網領域超過二十年，客戶來自中國公營及私營界別，如中央政府機構、大型國有企業及私營企業。
如欲查詢更多資料，請瀏覽艾伯科技股份有限公司網站：http://www.ibotech.hk/
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