Friday, 21 January 2022, 17:34 HKT/SGT Share: 深耕「AI+」高成長賽道 創新奇智營收數據亮眼發展持續向好

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 近日，青島創新奇智科技集團股份有限公司（以下稱「創新奇智」）正式開啟招股。招股首日，創新奇智已超額認購逾1.4倍，且國際配售部分已錄得足額認購。成功在港上市後，創新奇智將成為國內「AI+製造第一股」。



創新奇智是面向企業服務市場的人工智能公司，基於在深度學習領域的研究能力，開發了專有的計算機視覺和機器學習AI技術。根據弗若斯特沙利文的資料，按2020年的收入計，公司在逾1500個市場參與者中擁有的市場份額排名第三，亦是中國製造業AI解决方案市場最大的AI技術驅動型解决方案供應商。



三大專有AI平台 形成豐富技術資產池



作為AI+製造龍頭，創新奇智是中國九家擁有專有深度學習平台的公司之一，將AI技術與行業洞察相結合提供AI產品及解決方案，助力企業通過企業運營及信息管理的智能化轉型降本增效，提升商業價值。基於先進的AI技術和深度學習領域的研究能力，創新奇智自主研發了三大專有AI平台。



據了解，三大專有AI平台包括ManuVision機器視覺智能平台、MatrixVision邊緣視頻智能平台和Orion分布式機器學習平台，具體場景包括「AI+製造」、「AI+金融服務」及「AI+其他行業」，將技術研發與行業實際應用場景相結合，形成豐富的技術資產池，從而讓AI可以快速在多樣的應用場景中部署實施。



隨著人工智能市場這片藍海被逐漸打開，強大的創新和研究實力對鞏固創新奇智的市場龍頭地位至關重要。招股書披露，2019年、2020年及截至2021年9月30日止九個月，創新奇智的研發開支分別為人民幣1.13億元、1.82億元、1.77億元，分別佔其同期總收入的49.4%、39.3%及31.9%。2021前9個月的研發投入已接近2020全年的水平。



商業化能力推動業績顯著提升 未來向好勢頭明顯



處於製造和金融兩大高速增長AI賽道的創新奇智，依托其技術優勢和行業資源形成一套行之有效的商業模式，即「1+N」合作和「1*N」擴張。公司首先爲燈塔客戶的業務運營及信息管理的單一場景提供AI產品及解決方案，同時利用技術資産、ABS及RDP的可複用性，快速複製到同領域的更多客戶，實現橫向擴展。



目前，創新奇智已向超過400名客戶提供了AI產品及解決方案，其中優質用戶由2019年的13名增長至2020年的23名，複購率爲112.7%，證明了企業深化現有客戶群的能力。



亮眼的財務數據，也體現了創新奇智不俗的商業化能力。2018-2020年营收分别为人民幣3721萬元、2.29億元、4.62億元，复合年均增長率高達252.5%，截至2021年9月30日止收入達5.53億元；毛利自2020年前9個月的人民幣0.85億元同比增加2021年前9個月的1.71億元；毛利率自2019年以来稳定在30%左右，並呈現上漲趨勢，其中2021年前9個月同比增長超過2%。



快速成長的同時，創新奇智的收入結構也持續優化。目前，「AI+製造」已成公司第一大收入來源行業，2021 前三季製造業營收占比提升至50.8%，來自AI+製造、AI+金融的收入占比超過了80%。受惠于國家政策紅利，公司有望在製造業賽道獲得持續增長。



公司的長足發展同樣離不開遠見卓識的管理層團隊。創新奇智的掌舵人為創新工場董事長及CEO李開復，曾任谷歌中國總裁及微軟、SGI及蘋果的高管；也曾擔任穀歌中國全球副總裁兼大中華區總裁，並於2013年被《時代》雜志評選爲年度全球100位最具影響力人物之一。



近幾年，AI行業解决方案在經濟發展中扮演者越來越重要的角色。作爲國內AI科技獨角獸的創新奇智擁有優質的客戶群體和經驗豐富的管理團隊，獲得香港資本市場強勢助力後，未來將繼續享受行業發展和政策紅利，領跑「AI+」高成長賽道，助力行業持續健康發展。





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