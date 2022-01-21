Friday, 21 January 2022, 14:02 HKT/SGT Share: 數據表明，移卡列中國非銀行獨立二維碼支付市場第一

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 國內諮詢機構易觀分析近日發佈《2021年中國產業支付專題分析》（下稱「報告」）。報告指出，中國領先的基於支付的科技平台 — 移卡有限公司（簡稱「移卡」或「公司」）（股份代號：09923.HK）在交易規模、服務商戶數等綜合能力方面，位居中國非銀行獨立二維碼支付服務市場第一。



據報告分析，基於移卡2021年中期業績數據，移卡支付業務表現強勁，交易規模達人民幣9904.1億元，同比增長56.1%，其中基於應用程序的支付服務的支付交易規模同比增長72.9%，占比由2020年同期的55.8%增長至61.8%，在中國非銀行獨立二維碼支付市場中排名第一。



報告另以移卡為例，指出中國產業支付發展策略及提升路徑：以場景洞察為核心，生態鏈接及深度服務為根基，並總結支付機構向產業支付轉型所需的四大能力：數據賦能、場景洞察、生態鏈接、深度服務。



報告認為，移卡基於賦能中小商戶全面數字化為中心的生態化服務體系，一方面通過持續為中小商戶和消費者提供有價值的服務，提升中小商戶數字化水平，助力實體經濟增長；另一方面，隨著支付+數字商業生態系統價值的集中釋放，打開移卡商業模式、產品、服務、技術創新的空間。其中，到店電商業務作為移卡最新核心戰略，可高效覆用現有線上線下渠道能力、研發能力和營運能力，將進一步深化與商戶及消費者的聯繫，具備強勁增長潛力。



關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）

移卡是一家領先的基於支付的科技平台，致力於為商戶與消費者提供一體化數字服務。移卡的願景是建立一個商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並進一步提供豐富多樣的科技賦能商業服務，其中包括SaaS數字化解決方案，可幫助客戶提高營運效率；精準營銷服務，讓客戶有效地觸及其目標市場；金融科技服務，滿足客戶多元化的金融需求;及到店電商服務，可幫助商戶提高業績及為消費者帶來更多優惠本地生活服務。





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