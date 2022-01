Friday, 21 January 2022, 14:02 HKT/SGT Share: 數據表明,移卡列中國非銀行獨立二維碼支付市場第一

香港, 2022年1月21日 - (亞太商訊) - 國內諮詢機構易觀分析近日發佈《2021年中國產業支付專題分析》(下稱「報告」)。報告指出,中國領先的基於支付的科技平台 — 移卡有限公司(簡稱「移卡」或「公司」)(股份代號:09923.HK)在交易規模、服務商戶數等綜合能力方面,位居中國非銀行獨立二維碼支付服務市場第一。



據報告分析,基於移卡2021年中期業績數據,移卡支付業務表現強勁,交易規模達人民幣9904.1億元,同比增長56.1%,其中基於應用程序的支付服務的支付交易規模同比增長72.9%,占比由2020年同期的55.8%增長至61.8%,在中國非銀行獨立二維碼支付市場中排名第一。



報告另以移卡為例,指出中國產業支付發展策略及提升路徑:以場景洞察為核心,生態鏈接及深度服務為根基,並總結支付機構向產業支付轉型所需的四大能力:數據賦能、場景洞察、生態鏈接、深度服務。



報告認為,移卡基於賦能中小商戶全面數字化為中心的生態化服務體系,一方面通過持續為中小商戶和消費者提供有價值的服務,提升中小商戶數字化水平,助力實體經濟增長;另一方面,隨著支付+數字商業生態系統價值的集中釋放,打開移卡商業模式、產品、服務、技術創新的空間。其中,到店電商業務作為移卡最新核心戰略,可高效覆用現有線上線下渠道能力、研發能力和營運能力,將進一步深化與商戶及消費者的聯繫,具備強勁增長潛力。



關於移卡有限公司(股份代號:9923.HK)

移卡是一家領先的基於支付的科技平台,致力於為商戶與消費者提供一體化數字服務。移卡的願景是建立一個商業數字化生態系統,以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易,並進一步提供豐富多樣的科技賦能商業服務,其中包括SaaS數字化解決方案,可幫助客戶提高營運效率;精準營銷服務,讓客戶有效地觸及其目標市場;金融科技服務,滿足客戶多元化的金融需求;及到店電商服務,可幫助商戶提高業績及為消費者帶來更多優惠本地生活服務。





