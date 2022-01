Thursday, 20 January 2022, 20:10 HKT/SGT Share: 熱爆NFT「MetaBunny」元兔引領潮流 限量預售僅1小時炒至超過15倍

香港, 2022年1月20日 - (亞太商訊) - 由香港數字資產交易所HKD.com傾力打造的本土大熱NFT項目「MetaBunny」元兔早前開放500枚限量預售,反應十分熱烈,限量預售開賣僅1小時,其中一枚稀有度極高的 NFT #107 已被炒至3.98以太幣,為定價0.26以太幣的15倍多!

圖片說明:「MetaBunny」元兔NFT都是由不同的身體特徵、衣飾及道具組成,藉電腦演算法賦予生成10000個獨一無二的頭像NFT。

圖片說明:「稀有度極高的 NFT #107 僅一小時已被炒至3.98以太幣。

圖片說明:HKD.com提供門市現金購買MetaBunny 服務。

圖片說明:還未開售HKD.com油麻地旗艦店外已有顧客大排長龍,等待購買MetaBunny NFT。

圖片說明:「MetaBunny」元兔為純香港團隊香港數字資產交易所HKD.com打造的NFT項目。

圖片說明:「MetaBunny」元兔是一隻既血腥又帶點可愛及黑色幽默的兔兔。

圖片說明:YouTube擁有超過4百萬訂閱的Emi Wong在個人Instagram Story分享了MetaBunny。

圖片說明:YouTube擁有73萬訂閱的人氣Youtuber Mira,在Instagram分享了MetaBunny,不僅了解韓流文化,同時緊貼NFT熱潮!

圖片說明:粉絲訂閱數91萬的人氣Youtuber 笑波子在Instagram分享了MetaBunny。

圖片說明:人氣Youtuber 笑波子將社交媒體頭像轉為MetaBunny。

NFT熱潮旋即由名人紅星殺至KOL界,YouTube擁有4百萬訂閱的Emi Wong及另一位人氣KOL Mira都紛紛潮玩NFT,在個人社交平台分享了MetaBunny,笑波子更將社交媒體頭像轉為MetaBunny。



是次「MetaBunny」元兔NFT項目,獲和記電訊香港控股有限公司(0215)旗下流動通訊業務3香港大力支持,為「MetaBunny」買家帶來驚喜禮遇,包括免費獲得本地預付卡一張,以及5G手機折扣優惠^。與此同時,實力雄厚的著名區塊鏈投資公司TIMES CAPITAL 亦強勢加持「MetaBunny」元兔NFT 項目,相信此項目公開發售後的升值潛力十分可觀,風頭勢不可擋。



開賣1小時價格翻15倍,越稀有越有爆發潛力!

備受投資者及藝術收藏家看好的本土熱爆NFT「MetaBunny」元兔早前開放白名單限量預售500枚,預售價為0.26以太幣(約港元6,331*),開賣僅僅1小時價格急升,直至截稿前,級數為5級,稀有度極高的 #107號MetaBunny NFT被炒至3.98以太幣(約港元96,918*),是預售價的15倍多;地板價亦已達至0.6以太幣(約港元14,610*)。「MetaBunny」單單在預售階段估計交易額超過130以太幣(約港元3,165,000)。相信公開發售後「MetaBunny」的升值潛力十分可觀,極有可能超越「Phanta Bear」(杰倫熊)及「Monkey Kingdom」(Ian馬騮)等NFT項目,成為香港版BAYC。



HKD.com門市以現金購買NFT 旗艦店大排長龍 門庭若市

為了讓廣大市民可安全便捷地購買MetaBunny NFT,HKD.com更提供門市現金購買MetaBunny 服務。所有客人於2022年1月20日及21日親臨門市即可以港幣現金購買MetaBunny NFT。現場限定預售於2022年1月20日下午4時開始,約下午2時HKD.com油麻地旗艦店已有顧客大排長龍,等待購買MetaBunny NFT。由於顧客人數眾多,反應非常熱烈,HKD.com決定增加即場購買配額,滿足現場顧客的購買慾望。



純香港團隊打造的本土NFT「MetaBunny」

「MetaBunny」元兔為純香港團隊香港數字資產交易所HKD.com打造的NFT項目。HKD.com對推動本土區塊鏈生態及數碼藝術發展一直不遺餘力,而「MetaBunny」元兔正是HKD.com重點發展的NFT項目,其形象是一隻既血腥又帶點可愛及黑色幽默的兔兔。每個NFT都是由不同的身體特徵、衣飾及道具組成,藉電腦演算法賦予生成10000個獨一無二的頭像NFT。「MetaBunny」元兔的頭像一共分為5個等級,一級的血腥程度最低,形象比較大眾化及可愛;五級為血腥程度最高的限制級別。



3香港「MetaBunny 」元兔 NFT 驚喜禮遇 TIMES CAPITAL強勢加持

除了名人紅星外,傳統大公司亦紛紛進場搶閘在NFT界插旗,如英皇電影《怒火》概念段片《Burning Man》NFT於上年尾在HKD.com NFT交易平台以逾31萬港元成交。而3 香港近年亦積極發展NFT與藝術科技的領域,繼去年全港首創「3·Orbstellar 宇宙星空NFT BIG BANG 體驗館」,開創新媒體沉浸式體驗外,近期亦與多個本地著名藝術團體合作,是次為HKD.com的「MetaBunny」元兔NFT 收藏家帶來驚喜禮遇,包括可免費獲得本地預付卡一張,以及iPhone 13系列手機$500折扣優惠或以88折購買Android手機。 與此同時,早前在The Sandbox大手買入土地的著名區塊鏈投資公司TIMES CAPITAL亦十分欣賞「MetaBunny」元兔NFT,將會強勢加持此優質NFT項目。



NFT 熱潮席捲KOL界!呢隻兔仔Emi Wong、笑波子、Mira齊齊潮玩!

隨著元宇宙的帶動下,數字藝術品NFT的熱潮有增無減。周杰倫、林俊傑、余文樂及香港人氣男團Mirror成員Ian等名人紅星都紛紛潮玩NFT。這股NFT熱潮亦旋即蔓延至KOL界。YouTube擁有4百萬訂閱的Emi Wong在個人Instagram Story分享了MetaBunny。另一位擁有73萬訂閱的人氣Youtuber Mira,亦在Instagram分享了MetaBunny,不僅了解韓流文化,同時緊貼NFT熱潮!粉絲訂閱數91萬的人氣Youtuber 笑波子更將社交媒體頭像轉為MetaBunny,果然係潮流達人,還有其他名人潮人未能盡錄。



*價格以2022年1月20日香港事件下午5時以太幣價格3130 USDT計算。

^優惠受條款及細則約束。



