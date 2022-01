華信金融獲成都創夢授予動畫角色知識產權獨家使用權

香港, 2022年1月19日 - (亞太商訊) - 香港華信金融投資有限公司(「華信金融」,連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號:1520.HK)欣然宣佈,集團與成都創夢潮玩文化創意有限公司(「成都創夢」)訂立授權合同(「授權合同」)。當中,成都創夢將四個動畫角色(「IP角色」)在全球範圍內的知識產權獨家使用權授予集團的全資附屬公司,用於IP角色的服飾開發、生產及銷售,期限由2022年1月19日起至2023年1月18日,而且集團在取得成都創夢同意後亦可將IP角色轉授權予第三方。



成都創夢主要從事潮流文化產品的研發、經營及推廣,其結合區塊鏈技術、近場感測技術、數碼交互等全新數碼單元,打造以數碼內容交流的元宇宙IP生態圈。成都創夢所開發的IP角色可用於製作玩具和人偶、服飾及遊戲中的虛擬形象;而集團在服飾開發的過程中使用IP角色不但能提升其產品多元性,亦可協助其創作出吸引年輕一代的服飾產品,有利集團探索年輕一代市場,加快擴展其服飾設計、製造及貿易業務。與此同時,為配合新產品開發,集團正積極物色更多有潛力的服裝製造知識產權,進而達到優化產品組合的目的,為集團建立更廣闊的護城河和提升增長動力。



集團銳意在專注製造自有品牌女裝產品之餘實現更多元化發展,當中包括加快開拓男士和年輕人市場,務求從女性服裝製造商策略性升級為全方位潮流服飾產品製造商。早前,集團宣佈建議更名為「天機控股有限公司」以配合業務發展策略。同時,為實現策略性升級,集團早前與青島威鼎體育用品有限公司(「青島威鼎」)在潮流服飾市場建立戰略合作關係;並委任全球奢侈品品牌LVMH集團資深設計師周怡冰博士出任首席創意官,以打造別具特色的潮流服飾產品,多軌並行為深化潮流服飾業務發展做好準備。



集團管理層認為,是次獲授予動畫角色知識產權獨家使用權配合集團的整體戰略發展藍圖,有利集團擴大潮流服裝市場業務,對提升集團的核心競爭力起了關鍵作用。展望未來,隨著集團開發更多元化的潮流服飾及相關產品組合,有利集團抓緊全球潮流服飾市場的龐大機遇,為股東帶來更佳的投資回報。



關於香港華信金融投資有限公司

香港華信金融投資有限公司(1520.HK)主要從事(i)服裝產品的設計、製造及貿易;及(ii)提供貸款融資服務。服裝業務主要分為兩大種類,分別為貼牌產品與自有品牌產品。貼牌產品是按集團客戶擁有或指定的私有品牌設計製造的產品,而自有品牌產品則是在集團專屬品牌名下設計和製造的產品。集團的生產廠房位於中國嘉興,大部分服裝產品均出口至美國,美國市場為服裝業務的主要市場。



有關更多資料,請瀏覽:www.cefcfi.com.hk





話題 Press release summary



部門 时尚服装

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network