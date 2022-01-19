Wednesday, 19 January 2022, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical在2022年生物技術展上宣佈為美國擴張進行重大私募股權投資

澳大利亞阿德萊德, 2022年1月19日 - (亞太商訊) - Avance Clinical 是澳大利亞最大的國際生物技術高級合同研究組織 (CRO)，已獲得全球私募股權公司 Riverside Company (Riverside) 的重大投資，以支持進一步的區域和全球擴張。該投資對公司的估值超過 2 億美元。



Avance Clinical 正在通過 PartneringOne 在2022 生物技術展上與生物技術公司舉行會議，討論在澳大利亞進行試驗的好處，包括沒有 IND 要求和有吸引力的 43.5% 回扣。



在此處與 Avance 臨床團隊聯繫 https://www.avancecro.com/contact-us/



在此處下載 Frost & Sullivan 的亞太地區臨床試驗優勢報告 https://www.avancecro.com/download-apac-clinical-trial-report-frost-sullivan/



Avance Clinical 是澳大利亞擁有的 CRO，為本地和國際生物製藥行業提供跨所有階段的全球監管標準臨床研究服務。



該公司還被基因技術監管機構 (OGTR) 認可為基因技術 CRO，這使其能夠擴展到疫苗和轉基因療法的臨床試驗。



Avance Clinical 的首席執行官 Yvonne Lungershausen 表示：“在 Riverside 及其強大的全球影響力和深厚的醫療保健經驗的支持下，Avance Clinical 將通過收購有機地執行其區域和國際擴張計劃。”



“我們已經證明，憑藉我們的高增長和行業領先的重複業務率，我們對黃金標準技術的關注與以解決方案為導向的臨床專家相結合，是我們的生物製藥客戶在這個快速發展、競爭激烈和高風險的行業所需要的組合， ” Lungershausen說。



領先的分析公司 Frost & Sullivan 表示，亞太地區的 CRO 市場價值目前為 60.1 億美元，預計到 2026 年將達到近 110.4 億美元，複合年增長率為 12.2%。



Avance Clinical 擁有 170 多名專業臨床工作人員，並在過去兩年連續榮獲著名的 Frost & Sullivan CRO 最佳實踐獎。



Riverside 合夥人 Nick Speer 表示：“我們對 Avance 領先的管理團隊非常感興趣，他們已經獲得了來自全球的藍籌客戶，為他們提供世界一流的服務。 Riverside 帶來了數十年的全球生命科學經驗，我們將利用這些經驗進一步支持 Avance 的增長目標，特別關注北美和亞洲。”



“澳大利亞是全球早期和越來越多的後期臨床試驗的首選目的地。我們打算與 Yvonne 和她的團隊合作，進一步加快 Avance 的發展，”Speer 說。



“全球贊助商都被澳大利亞和 Avance Clinical 所吸引，因為他們的試驗質量和高效的時間框架。使用合適的 CRO，利用 IND 要求的缺乏和研發退稅，可以在 5-6 週內完成研究啟動。這意味著客戶可以比世界上任何其他地方提前一年進入診所，從而節省大量相關成本，同時使挽救生命的治療更快地進入市場。”



Avance Clinical 得到了 Allier Capital 的建議，而 Riverside 則得到了 Lazard Australia 的建議。



在此處了解澳大利亞優勢 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/



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關於 Avance Clinical www.avancecro.com

Avance Clinical 是最大的優質全方位服務澳大利亞 CRO，在澳大利亞和新西蘭為國際生物技術公司提供優質臨床試驗和全球公認的數據 24 年。



我們的客戶是處於藥物開發早期階段的國際生物技術公司，他們需要快速、敏捷和自適應解決方案導向的臨床研究服務。



Frost & Sullivan 獎

過去兩年獲得 Frost & Sullivan 亞太 CRO 市場領導獎的 Avance Clinical 已在該地區提供 CRO 服務 24 年。



臨床前到第 1 和第 2 階段

Avance Clinical 憑藉其經驗豐富的 ClinicReady 團隊提供臨床前服務，直至 1 期和 2 期臨床服務，利用高達 43.5% 的政府獎勵回扣和快速啟動監管流程。



CRO 擁有超過 105 種適應症的經驗，可以為 FDA 和 EMA 審查提供世界一流的結果和高質量的國際公認數據。



技術

作為一家公司，我們專注於跨所有職能領域的最先進技術和系統，為我們的客戶提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我們的部分技術合作夥伴。



關於Riverside 公司

Riverside 公司是一家全球私募股權公司，專注於投資價值高達 4 億美元的成長型企業。自 1988 年成立以來，Riverside 已進行了 800 多項投資。該公司的國際私募股權和結構化資本投資組合包括 140 多家公司。



媒體聯絡:

Avance Clinical

Chris Thompson

media@avancecro.com



The Riverside Company

Holly Mueller

hmueller@riversidecompany.com



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