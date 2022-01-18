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來源 EC Healthcare 醫思健康管理層增持公司股份 對集團發展前景充滿信心

香港, 2022年1月17日 - (亞太商訊) - 香港最大非醫院醫療服務機構* ── 醫思健康（「公司」，連同附屬公司，總稱「集團」；香港聯交所股份編號：2138）欣然宣佈，集團主席，執行董事兼行政總裁鄧志輝先生（「鄧先生」）於二零二二年一月十四日以總額約499萬港元，於公開市場以平均每股9.1943港元的價格購入543,000股公司股份。增持完成後，鄧先生共擁有61.17%集團股份權益。於二零二二年一月十三日，集團執行董事兼首席數碼官黃志昌先生以總額約389,000港元，於公開市場以平均每股9.725港元的價格購入40,000股公司股份。



醫思健康主席、執行董事兼行政總裁鄧志輝先生表示︰「受益於市民健康管理意識的提升及集團在大健康領域的深耕佈局，集團於2022財年第三季度（2021年10-12月）的銷售表現創新高，錄得不少於8.8億港元的整體銷售額，同比上升逾四成。此外，集團早前公佈的進匯醫務中心及庇利積臣牙科醫務有限公司收購事項均已完成，醫療業務佈局得以進一步深化。醫思健康致力構建大健康生態閉環，為客戶提供一站式健康管理服務。展望未來，管理層對集團業務的長遠向好發展態勢維持信心，集團將會持續加強資訊科技，品牌和服務的投入以進行大健康市場的整合。」



關於醫思健康

香港最大非醫院醫療服務供應商*醫思健康以預防及精準醫療為業務核心，透過多元服務整合發展醫療人工智慧，配套高端品牌及優質客戶服務，致力為客戶提供最專業、安全、有效的醫療健康服務。



集團目前直營的診所／服務中心主要位於大灣區，提供一站式醫療及健康服務。服務涵蓋面極廣，旗下主要知名服務品牌包括連續多年榮膺全港第一的一站式醫學美容解決方案DR REBORN，及多元化多維度的醫學服務包括：普通科門診企鵝杏仁、脊骨神經關節痛症全科中心、紐約脊骨物理治療中心、健康管理中心香港仁和體檢中心、疫苗中心香港安苗醫療中心、全方位牙科服務中心UMH DENTAL CARE、診斷影像中心博思醫學診斷中心、仁生腫瘤及癌症中心、內視鏡及日間醫療中心仁輝專科中心、專科中心聯匯專科，新醫療中心及進匯醫務中心、心臟專科香港國際心臟專科中心、兒科專科匯兒兒科醫務中心、婦產科專科卓越醫務中心及產前診斷中心、栢立醫學化驗所、專業健髮中心髮森、眼科中心唯視眼科和醫思獸醫醫院及影像中心。



*根據弗若斯特沙利文公司按2019年及2020年收入計算進行的獨立研究



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