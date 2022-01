京東方精電亮相CES 2022國際消費類電子產品展覽會

香港, 2022年1月12日 - (亞太商訊) - 北京時間1月6日至8日,第五十五屆國際消費電子產品展覽會(International Consumer Electronics Show,以下簡稱CES)於線上線下相結合的方式在拉斯維加斯舉行。作為全球科技風向標,CES是全球最大的消費技術產業盛會之一,也是科技領域每年的重頭戲。京東方精電攜多款領先智慧座艙解決方案亮相CES現場,向全球消費者及合作夥伴分享其在車載顯示領域的科技創新成果。















展會現場,最引人注目的當屬位於京東方精電展區中心的阿斯頓·馬丁DBX,阿斯頓·馬丁是京東方精電的重要合作夥伴之一,升級款車型將採用京東方精電的車載顯示方案,為使用者帶來更加自然純真的視覺體驗。此外,組合智慧座艙搭載的25”儀錶中控BD Cell曲面一體屏、12.3”POD(可切換防窺顯示)副駕娛樂屏、12.8”AMOLED操控屏吸引眾多參觀者駐足,在體驗區域內便可身臨其境的感受到在駕乘過程中為消費者帶來便捷、舒適的享受。展區內還陳列了對比度高達百萬級的21.6”曲面Mini-LED,自由彎曲為車輛外觀設計帶來更多想像空間的高亮度AMOLED柔性汽車尾燈,3D裸眼顯示等車規級高清顯示展品,更是讓消費者感受到科技的魅力。



京東方精電此次參展順應了車載顯示市場端的需求轉型,隨著智慧汽車產業快速發展,智慧化和網聯化成為汽車產業的發展趨勢,全球主流汽車品牌也更加注重人車互動升級,大屏化、個性化、超高清的車載顯示逐漸成為潮流,京東方精電立足自身的技術優勢,將對市場端的判斷融入到產品研發的過程中,也將新型顯示技術應用到智慧座艙領域,充分考慮消費端對車載顯示的需求轉型,將低功耗、畫質細膩,色彩對比度更高的車載顯示產品呈現在消費者的面前。



根據市場調研機構Omdia資料顯示,2021上半年BOE(京東方)車載顯示出貨面積穩居全球第二,同時8英寸及以上車載顯示面板出貨量保持全球第一。作為京東方集團全球車載業務平臺,京東方精電持續提供車載業務全場景解決方案。目前,京東方精電在汽車儀錶、中控總成、娛樂系統顯示、抬頭顯示、後視鏡等領域,已推出AMOLED、BD Cell、Mini-LED、大尺寸、多聯屏、曲面、全貼合等多款技術和產品,並全面應用於中國、美國、德國、英國、日本、韓國等主流汽車品牌。未來,京東方精電將持續打造未來智慧出行新生態,推進車載顯示和交互領域的產品創新,持續為汽車智慧化升級提供一站式產品與服務,為人們帶來更便捷舒適的出行體驗。京東方精電始終致力於為人們帶來便捷、舒適且極具未來感的出行體驗。





