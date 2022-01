Wednesday, 12 January 2022, 09:26 HKT/SGT Share:

來源 Apollomics, Inc. 冠科美博 (Apollomics Inc.) 將於 2022 年 1 月 26-27 日(週三、週四)舉辦線上投資者活動 活動將分為英語和中文兩場舉行,以滿足不同時區與會者的需要

中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市, 2022年1月12日 - (亞太商訊) - 冠科美博(Apollomics Inc.),一家致力於發現和開發單藥及組合腫瘤療法的創新生物製藥公司,今日宣佈,管理團隊將為來自美國和中國的參會者舉辦兩場網路直播,冠科美博聯合創始人、董事長兼首席執行官余國良博士將和聯合創始人兼總裁 Sanjeev Redkar 博士、首席醫學官餘健鴻K. Peony Yu醫學博士 、首席財務官註冊會計師 Wilson W. Cheung先生一起介紹公司的戰略概要和公司產品管線的更新。



會議日期/時間:



1、英語場:1月26日上午11:00(美國太平洋時間)(美東1月26日下午2:00/中國1月27日淩晨3:00/歐洲1月26日晚上8:00)



2、中文場:1月27日上午11:00(中國北京時間)(美國太平洋1月26日晚上7:00/美東1月26日晚上10:00/歐洲1月27日淩晨4:00)



竭誠邀請所有相關人員通過冠科美博網站觀看網路直播,頁面連結位址:



https://www.apollomicsinc.com/press-releases/events-presentations/

https://www.apollomicsinc.com/zh-hans/新聞稿/活動和演示/



網路直播的資料保留三個月。

關於冠科美博(Apollomics Inc.)

冠科美博(Apollomics Inc.)是一家創新型生物製藥公司,致力於研發腫瘤靶向和免疫單藥及其組合療法。公司產品管線有多個處於不同開發階段的專案,包括為恢復機體免疫系統識別能力和殺死癌細胞的新型人源化單克隆抗體和為針對失控的生長信號通路的靶向療法。公司在中國杭州市、上海市和美國加州福斯特市均有運營實體。欲瞭解更多資訊,請訪問 www.apollomicsinc.com。



聯繫方式:

投資人聯絡人:

Wilson W. Cheung

首席財務官

(650) 209-4436

wcheung@apollomicsinc.com



公司聯絡人:

張立平

高級市場總監

(86) 0571-83521933

liping.zhang@apollomicsinc.com



中國媒體聯絡人:

博達浩華國際財經傳訊集團

馮嘉莉 (Kelly Fung)

總經理

(852) 3150 6763

kelly.fung@pordahavas.com







