國美業務持續向好 國美電器12月當月銷售額同比提升40%以上 券商啟動估值上修

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|Tuesday, 11 January 2022, 18:50 HKT/SGT
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香港, 2022年1月11日 - (亞太商訊) - 新冠疫情持續，但無阻內需消費成為了2022年的投資主題之一，尤其線上線下一體化融合的新零售消費模式更成為投資者最關注的領域。近日，星展亦就持續向「家‧生活」戰略第二階段轉型邁進的國美零售(493)發表更新研報，調升評級之餘，更將目標價上修。隨著國美零售今年業務在六大平台(線上、線下、供應鏈、物流、大數據&雲、共享共建等)深化互聯互通後實現銷售、流量的巨大釋放，市場相信這將是券商對國美估值上修的第一步。
國美零售的管理層近日出席高峰論壇時表示，國美電器12月當月銷售額同比提升40%以上。國美現有門店從電器賣場升級為展示體驗新型門店。目前，公司已經同50%以上的主流供應商完成基於新模式的合同簽約。真快樂APP平台12月月活達6,500萬，平均日活300萬以上，反映出良好的獲客能力。
此外，國美的托管業務運營穩健，今年將有望全面發力。國美家擬簽約項目83家，已簽約項目8家，管理面積20萬平方米。安迅物流第三方業務比例已達45%以上，已建成涵蓋分發中心(RDC)35個、轉運中心(FDC)77個、新零售店倉2,437個、虛擬中轉倉689個的全國四級倉網，其中包含雲倉130個，倉儲面積合計超過500萬平方米。共享共建已構建完成供應鏈平台、流量平台，實現數據共享、會員打通和積分互換，實現了KOL/KOC、生產商、渠道商三端入駐，其中KOL/KOC 1,000個以上，生產商2,000家，渠道商5,000家。
國美「家‧生活」戰略在持續落地，目前已步入戰略升級的深水區，正在向以技術驅動的「全零售生態共享平台」蛻變。
據了解，基於六大平台/產業公司經營數據信息，國美經營面向好，基本面扎實穩健。
線上平台：真快樂的「樂」頻道已經上線，與「購」板塊形成了良性互動，整個樂和購的交易鏈已經完成。流量宣傳費等較同行大幅降低，形成了低成本高效率流量池。截至12月底平台擁有線上商戶6,081家，較去年末增長728%。
線下平台：國美現有門店正在進行全面升級。預計今年1季度，將同全部合作夥伴完成基於新模式的年度新合同的簽署工作。國美門店視頻導購全面運營，大大提升了線下門店的數智化水平。
物流平台︰目前安迅物流在倉儲網絡的不斷拓寬下，不斷下沉四五級市場，已覆蓋全國99%的四級地址，實現超過80%的鄉鎮級地址覆蓋，可向消費者提供多種多樣的時效服務，觸達超95%以上的中國消費者。2021年雙十一期間，安迅物流全面發力大件物流領域。安迅物流的貨運量約6萬噸，貨量同比增幅近30%。
共享共建方面，國美率先提出這一創新模式，打破壟斷壁壘。目前，代運營共簽約23家。
國美將持續提升平台化運營能力，做大做強六大平台，對零售行業全鏈條進行優化升級，構建更為高效公平的零售生態。
話題 Press release summary
部門 消费者
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