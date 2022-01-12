天韵國際成功研發「鳴鳳之珠」水果顆粒兼獲訂單



香港, 2022年1月11日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，集團成功研發出「鳴鳳之珠」系列水果顆粒產品。此系列產品已通過多項品質測試和逐步開始進入量產程序，首批產品已獲中國著名茶飲連鎖店訂購，為集團多元化的水果加工事業奠定重要的一步。

「鳴鳳之珠」水果顆粒圓潤飽滿，每粒均浸含著果肉，被視為新一代珍珠奶茶中的重要成份

「鳴鳳之珠」水果顆粒產品利用集團領先的技術，將深海海藻提取物、乳酸鈣和水果，經過一連串的化學反應，製作出不同的水果顆粒。顆粒晶瑩剔透，能配合獼猴桃、馬蹄、地瓜等其他產自湖北省的特色水果，製作成各種口味的水果顆粒產品。



「鳴鳳之珠」水果顆粒產品不僅技術含量高，營養價值亦高。因而運用廣泛，可以作為各種奶茶及果茶的添加物，能滿足各分銷渠道的合作夥伴及客戶需要。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很高興成功研發出自家產品『鳴鳳之珠』系列，並旋即接獲大額訂單，被視為新一代珍珠奶茶中的重要成份。『鳴鳳之珠』系列標誌著集團的加工食品及特色飲料產品跨越另一重要里程碑。作為國家級的高新技術企業，我們透過集團創新研發能力，運用多項嶄新的製作技術，大量生產出大小均勻、晶瑩剔透、圓潤飽滿、充滿真果肉的水果顆粒。集團往後將致力推進自家新功能性飲料『享派』，並在湖北省設立研發及測試中心，集中研發特色飲料、冷凍食品和飲料產品，亦會將『鳴鳳之珠』打造成更健康、可口的選擇。」



楊主席續道：「我們宣佈集團最新代工產品滋潤水果膏方已隆重上市，包括秋梨膏、山楂膏等，均採用符合消費者喜好的全新包裝，同時保留著水果本身的營養成份。隨著特色飲料及加工水果產品的市場需求持續上升，我們將積極推出更多種類的特色飲料及休閒食品來滿足市場上的客戶需求。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com





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