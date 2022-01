Tuesday, 11 January 2022, 12:18 HKT/SGT Share:

來源 Cipia Cipia宣佈獲得創時智駕採購訂單並與上汽集團合作量產

北京, 2022年1月11日 - (亞太商訊) - 為汽車製造商和車隊提供先進的基於人工智慧的駕駛員和車內空間監測感知解決方案的汽車科技公司Cipia(特拉維夫證券交易所代碼:CPIA)日前宣佈獲得一級供應商創時智駕的首批採購訂單(PO),並與中國最大的車企上汽集團合作開始正式量產。





Cipia首席執行官David Tolub表示:“我們很高興能夠與創時智駕和上汽集團合作,並在不到一年的時間裡就開始量產搭載了Cipia Driver Sense 駕駛員監控系統的汽車。在如此短的時間內就完成了系統整合,證明了Cipia解決方案的品質和服務水準,使汽車廠商在技術和安全性能方面保持領先地位,並在市場上取得競爭優勢。”



大陸集團(中國)和非營利機構HCVC的一項研究顯示,74%的道路交通事故倖存者認為其事故原因在於駕駛時分心。隨著駕駛員在駕駛中分散注意力的情況越來越多,再加上對半自動駕駛功能的過度依賴,利用科技來消除分心駕駛的危險迫在眉睫。



Driver Sense利用電腦視覺和人工智慧科技,通過檢測眼瞼、瞳孔、注視方向等視覺屬性,將結果生成駕駛員的生理狀態(疲勞、分心、打電話等),來監測和分析駕駛員的行為,以判定是否觸發安全警報和行動。



過去二十年來,中國汽車市場一直處於穩定增長狀態。2020年,中國製造了2500萬輛汽車,超過了美國和歐盟的總和。近年來,中國汽車製造商開始收購國際汽車品牌,進軍西方市場。上汽集團的汽車銷量已連續十五年保持國內第一, 2020年其旗下品牌汽車銷量達560萬輛。



Cipia正在交付其市場領先的駕駛員監控系統(DMS)Driver Sense,該系統將基於TI TDA4VM SoC運行,並搭載于榮威RX5 MAX車型,現已開始量產。該項目加入了其他已在批量生產且搭載了Driver Sense的車型;其中一款車型來自美國的一家電動汽車製造商。與創時智駕和上汽集團合作的這一項目已作為Cipia所獲客戶訂單和預測生命週期價值的一部分,被列入Cipia的IPO招股說明書中。



關於Cipia:

Cipia Vision(特拉維夫證券交易所代碼:CPIA,以下稱“Cipia”)是一家領先的汽車科技公司,為汽車製造商和車隊提供先進的基於人工智慧的駕駛員監控(DMS)和車內空間監測(OMS)感知解決方案。其旗艦產品Driver Sense採用電腦視覺和人工智慧科技,以提高車輛的安全性能和駕駛體驗。Cipia專注于車內環境,提供Driver Sense駕駛員監控系統,Cabin Sense車內空間監測系統,以及Cipia-FS10車隊駕駛員監控和遠端視頻資訊處理設備。經過十多年的研發,公司擁有領先的專利電腦視覺技術。Cipia正在不斷突破智慧感知解決方案的邊界,以實現更優質和更安全的駕駛體驗。





話題 Press release summary



部門 通用汽车, Artificial Intel [AI]

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network