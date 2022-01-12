華信金融建議更名為天機控股策略性升級為全方位潮流服飾產品製造商



香港, 2022年1月11日 - (亞太商訊) - 香港華信金融投資有限公司（「華信金融」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1520.HK）欣然宣佈，集團建議更名為「天機控股有限公司」以配合業務發展策略。同時，集團已與青島威鼎體育用品有限公司（「青島威鼎」）在潮流服飾市場建立戰略合作關係，並委任全球奢侈品品牌LVMH集團資深設計師周怡冰博士出任首席創意官，矢志成為全方位潮流服飾產品製造商。集團的更名建議須待股東及開曼群島公司註冊處處長批准方可作實。



與青島威鼎建立戰略合作關係 把握中國潮流服飾市場的機遇

近期服飾界的發展已將重點轉向理解潮流文化的年輕一代市場。因此，集團旨在把握機遇，開發時尚文化服飾產品，並一直積極物色新商機以擴展其服裝設計、製造及貿易業務，在專注製造自有品牌女裝產品的基礎上更多元化發展，同時挖掘男士和年輕人市場，成為全方位潮流服飾產品製造商。為實現策略性升級及根據合作協議，集團與青島威鼎將(i)對潮流服飾的知識產權（「IP」）及潮流服飾產品進行深入研究及開發；(ii)協調資源、銷售渠道及營銷活動以提升市場競爭優勢；(iii)共享客戶資料，互相推薦客戶及向對方的客戶提供有關引入及推廣產品的服務；以及(iv)在潮流服飾市場共同開發新產品、新業務及新商業模式。雙方須互相推廣及推薦(i)第三方時尚服飾訂單；(ii)非服飾類潮流品牌衍生產品應用於對方品牌；(iii)其他品牌與對方品牌的跨界合作。在達到一定的銷售額和相應毛利率的條件下，受薦人需根據服飾訂單的成功簽約金額向推薦人支付推薦費。青島威鼎將向集團推廣其自有品牌「威鼎」的訂單，並按最終零售價向集團提供折扣合約價。



青島威鼎主要從事潮流及運動服飾及配飾產品的研發、生產及銷售，先後獲得山東省及青島市著名商標，並獲得ISO9001資質認證。是次合作能使集團有效利用青島威鼎管理團隊在男女運動服飾市場的設計經驗及市場知識，擴大集團於該等市場分部的業務。集團還可以透過共享客戶資料，深入了解市場動態，打開新的銷售渠道。集團亦可運用青島威鼎擁有的IP開發跨界潮流服飾產品，增加集團產品種類，把握中國潮流服飾市場的機遇。



LVMH集團資深設計師周怡冰博士出任首席創意官 打造獨具特色的潮流服飾產品

此外，集團獲LVMH集團資深設計師周怡冰博士（「周博士」）加盟出任首席創意官。周博士自2018年起擔任Givenchy設計師，於2020年晉升為高級設計師，並於2021年晉升為WRTW雙星（double WRTW-star）高級設計師。加入Givenchy之前，她曾於Balmain集團擔任設計師，負責意大利Buccellati的高級珠寶設計。周博士將負責管理集團的產品設計團隊，招聘一批年輕有為的設計師，旨在抓緊年輕一代的市場機遇，開發自家品牌潮流文化產品，包括服飾、與其他品牌的合作產品等，將女裝產品重整為適合男士、女士及年輕人的全方位潮流服飾及其他配飾產品。



集團深耕服裝設計業務超過20年，一直致力設計及製作優質時裝產品。有見潮流服飾市場潛力巨大，集團管理層計劃未來逐步擴大潮流服裝製造業務，從女性服裝製造商策略性升級為全方位潮流服飾產品製造商。管理層很高興能與青島威鼎合作，並邀得周博士加入集團的服裝設計團隊，此舉將配合集團的整體戰略發展藍圖，提升經營策略。憑藉集團多年在服飾設計及製造業務所累積的技術、經驗及銷售渠道，相信佈局能協助集團在原有業務基礎上擴大細分市場，開發多類新服飾及服飾相關產品組合，從而提升集團的盈利能力和品牌影響力，以為股東創造長遠的回報。



關於香港華信金融投資有限公司

香港華信金融投資有限公司（1520.HK）主要從事(i)服裝產品的設計、製造及貿易；及(ii)提供貸款融資服務。服裝業務主要分為兩大種類，分別為貼牌產品與自有品牌產品。貼牌產品是按集團客戶擁有或指定的私有品牌設計製造的產品，而自有品牌產品則是在集團專屬品牌名下設計和製造的產品。集團的生產廠房位於中國嘉興，大部分服裝產品均出口至美國，美國市場為服裝業務的主要市場。



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