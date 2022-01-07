Monday, 10 January 2022, 20:52 HKT/SGT Share: 宏光半導體成立全球戰略諮詢委員會 憑藉半導體行業經驗豐富

領軍集團第三代半導體業務高速發展

香港, 2022年1月10日 - (亞太商訊) - 宏光半導體有限公司（「宏光半導體」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：6908.HK）欣然宣佈集團的全球戰略諮詢委員會經已成立，以加強集團的業務營運。諮詢委員會由三名初始成員組成 ─ 伍伸俊先生（「伍先生」）獲委任為全球戰略諮詢委員會主席，而Kenneth James Bradley先生（「Bradley 先生」）及鄧燕敏先生（「鄧先生」）則獲委任為委員會成員，負責就集團可能不時面臨之問題向管理層報告並提供有效策略及戰術建議，包括但不限於與氮化鎵（「GaN」）及半導體行業有關之事宜，例如中港兩地工廠本地化以及全球供應鏈計劃。



全球戰略諮詢委員會主席伍伸俊先生現為金沙江資本（Golden Sand Capital Ltd）之主席，一直專注半導體、新材料及新能源領域之特殊投資如Silevo Solarr（於2014年獲Tesla╱SolarCity收購）、SEEO, Inc固態電池（於2013年獲Robert Bosch GmbH 收購之全球首家固態電池公司）及英屬蓋曼群島商立凱電能科技股份有限公司（全球領先高端磷酸鐵鋰電池正極材料供應商，其高端產品累計出貨量在全球排名第一）等。伍先生於1993年起帶領發展中國首批半導體工廠，並與Bradley先生聯手將中國首條BiCMOS生產線本地化，時至今日成為上海ASMC積塔半導體（前稱上海先進半導體）工廠。他於過去20年在科技及工業投資方面作出巨大貢獻，並於半導體以及太陽能技術、新能源解決方案、電池及快速充電解決方案領域擁有豐富管理及重大投資經驗。他曾就讀於加拿大英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）、加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）及麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology）（「麻省理工學院」），曾為麻省理工學院Sloan Fellows’Board of Governors服務五年。



全球戰略諮詢委員會成員之一的Kenneth James Bradley先生目前為電子元器件供應鏈分析及風險情報公司Lytica Inc.的創辦人、行政總裁兼主席，他於電子行業擁有逾40年經驗，曾出任高級設計分析及重新設計服務龍頭公司Coresim Inc行政總裁。另一委員會成員鄧燕敏先生擁有豐富國際策略投資及組合管理經驗，專注於新材料及電動汽車領域之技術投資，並曾於歐洲及亞洲多家主要投資管理公司工作逾22年。



集團管理層熱烈歡迎伍先生、Bradley先生及鄧先生加入全球戰略諮詢委員會，為集團第三代半導體業務、未來策略投資及發展提供寶貴意見。三位委員會成員在半導體行業具有豐富經驗，未來將長期引領宏光半導體設計及生產頂尖的半導體產品，務求在競爭激烈的市場中脫穎而出。管理層相信，在全球戰略諮詢委員會成員的鼎力支持下，集團能憑藉自身在半導體行業累積的經驗和優勢，搭建世界一流的第三代半導體全產業鏈平台，進一步提升業務表現，為股東創造長遠價值。



關於宏光半導體有限公司

宏光半導體有限公司（6908.HK）主要在中國從事半導體產品，包括發光二極管（「LED」）燈珠、LED照明產品、快速電池充電產品及以及新一代半導體氮化鎵（「GaN」）相關產品的設計、開發、製造、分包服務及銷售。憑藉多年來在LED製造方面的行業專業知識，集團致力加快步伐研發及拓展GaN相關產品的應用，矢志成為一間集芯片設計、製造生產及銷售的半導體領先企業，並提供具有更高效率及更具競爭力系統成本的整體解決方案。



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