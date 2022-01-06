Thursday, 6 January 2022, 20:29 HKT/SGT Share: Bitcoin Latinum 公布 2022 年交易所上市计划

加利福尼亞帕洛阿爾托, 2022年1月6日 - (亞太商訊) - Bitcoin Latinum (LTNM) （ https://bitcoinlatinum.com/ ）是下一代有保險的資產支持加密貨幣，準備徹底改變數位資產交易生態，宣佈即將在2022年在全球其他十個交易所上市，使其上市交易所總數達到20個以上。



Bitcoin Latinum目前在HitBTC（日交易量62億美元）、FMFW.com（日交易量45億美元）、Changelly（日交易量27.1億美元）、Changelly Pro、LBank（日交易量11億美元）、DigiFinex、Hotbit、AAX和XT.com等交易所公開交易，交易代號為LTNM。Bitcoin Latinum的主要開發者Monsoon Blockchain宣佈LTNM也將在BitMart（日交易量16億美元）上市，現在可以在CoinBase、Coin Market Cap和Coin Gecko上進行查詢。



Monsoon Blockchain將進一步推進大規模應用Bitcoin Latinum，並以此作為企業的戰略基石。Monsoon Blockchain一直在與各行業建立全球夥伴關係，幫助這些行業在其零售交易中整合Bitcoin Latinum。Bitcoin Latinum和Monsoon Blockchain的區塊鏈生態系統已被大量採用，重點是保險、娛樂、遊戲和資料存儲實體。合作夥伴包括OSO ATM，在美國各地推出10萬台Bitcoin Latinum ATM，以及The h.wood Group，在該公司多樣化的高檔夜生活和餐飲場所組合中接受LTNM。



Unico與Bitcoin Latinum合作，正在推出一個名為UnicoNFT的NFT市場，該市場有成千上萬的數位藝術品，可以完全用比特幣（BTC）和Bitcoin Latinum（LTNM）來買賣。這是世界上第一個能夠選擇使用乙太坊類型貨幣以外的加密貨幣購買、出售和交易NFT的平臺。2021年，NFT的總市場規模達到220億美元，高於2020年的1億美元。



全球採用加密貨幣用於零售交易的情況一直在穩步增加。在2021年的四個月內，全球加密貨幣用戶群從1億增加到2億，翻了一番。在過去的兩年裡，購買加密貨幣的便利性大大增加。截至2022年1月，所有加密貨幣的總市值超過了兩萬億美元，日交易量超過1160億美元。Bitwise資產管理公司的首席投資官Matt Hougan在12月告訴彭博電視，Bitcoin價值可能在2022年達到100,000美元。



Bitcoin Latinum是作為一種開放架構的加密貨幣技術，能夠處理海量交易，並支援網路安全和數位資產管理。基於Bitcoin生態系統，Bitcoin Latinum由Monsoon Blockchain代表其基金會負責開發。LTNM是一個更環保、更快速、更安全的Bitcoin版本，必將革新數位交易生態。



與其他加密資產不同，LTNM是有保險的，並由現實世界和數字資產支援。它的資產支援是以基金模式持有的，因此基礎資產價值會隨著時間的推移而增加。它通過將80%的交易費存回支援貨幣的資產基金，加速了這種資產支援的基金增長。因此，Bitcoin Latinum被採用得越多，它的資產基金增長得越快，創造了一個自我膨脹的貨幣。這突出了Bitcoin Latinum基金會對支援可持續加密貨幣生態系統增長的承諾。



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SOURCE: Bitcoin Latinum Foundation





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