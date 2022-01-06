第四屆 BDO ESG 年度大獎現正接受報名1月16日截止

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|Thursday, 6 January 2022, 15:11 HKT/SGT
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香港, 2022年1月6日 - (亞太商訊) - 由全球五大會計網路之一的香港立信德豪會計師事務所有限公司（「立信德豪」或 「BDO」）舉辦的第四屆BDO ESG 年度大獎 （「大獎」）現正接受報名。大獎是為表揚於環境、社會及管治（ESG）範疇上表現突出並有積極影響的香港上市公司而設，此次獎項並不收取任何費用。
今年大獎的主題為「碳中和」；為了應對全球急速暖化，企業應該履行企業責任，採納減少碳排放的方案，盡最大努力減少商業活動中所釋放的溫室氣體，致力實踐長期淨零排放的業務模式。
本年度將會繼續頒發「ESG 最佳表現大獎」、「最佳 ESG 報告大獎」，「ESG年度大獎」和「主題大獎」，以表揚在ESG領域表現超卓的上市公司。是次獎項設有 4 個組別，分別為主板大市值、主板中市值、主板小市值及GEM。每個組別設有ESG 最佳表現大獎及最佳 ESG 報告大獎，每個獎項會於各個組別分別選出前三名公司為得獎者。而當中最佳成績的公司將獲選為所屬組別的ESG年度大獎得獎者。在業務模式中推動實現碳中和表現超卓的公司將會獲選為主題大獎。而過往獲獎公司包括中電控股有限公司、中遠海運港口有限公司、華潤醫藥集團有限公司、越秀地產股份有限公司、 國泰航空集團等。
大獎報名將於2022年 1月16日截止，並於4月公佈得獎結果。屆時官方媒體合作夥伴南華早報及經濟日報亦會作出相關報道。
更多詳情，請瀏覽大獎網站：https://www.bdoesgawards.com/en
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