第四屆 BDO ESG 年度大獎現正接受報名1月16日截止

香港, 2022年1月6日 - (亞太商訊) - 由全球五大會計網路之一的香港立信德豪會計師事務所有限公司(「立信德豪」或 「BDO」)舉辦的第四屆BDO ESG 年度大獎 (「大獎」)現正接受報名。大獎是為表揚於環境、社會及管治(ESG)範疇上表現突出並有積極影響的香港上市公司而設,此次獎項並不收取任何費用。



今年大獎的主題為「碳中和」;為了應對全球急速暖化,企業應該履行企業責任,採納減少碳排放的方案,盡最大努力減少商業活動中所釋放的溫室氣體,致力實踐長期淨零排放的業務模式。



本年度將會繼續頒發「ESG 最佳表現大獎」、「最佳 ESG 報告大獎」,「ESG年度大獎」和「主題大獎」,以表揚在ESG領域表現超卓的上市公司。是次獎項設有 4 個組別,分別為主板大市值、主板中市值、主板小市值及GEM。每個組別設有ESG 最佳表現大獎及最佳 ESG 報告大獎,每個獎項會於各個組別分別選出前三名公司為得獎者。而當中最佳成績的公司將獲選為所屬組別的ESG年度大獎得獎者。在業務模式中推動實現碳中和表現超卓的公司將會獲選為主題大獎。而過往獲獎公司包括中電控股有限公司、中遠海運港口有限公司、華潤醫藥集團有限公司、越秀地產股份有限公司、 國泰航空集團等。



大獎報名將於2022年 1月16日截止,並於4月公佈得獎結果。屆時官方媒體合作夥伴南華早報及經濟日報亦會作出相關報道。



更多詳情,請瀏覽大獎網站:https://www.bdoesgawards.com/en



關於立信德豪會計師事務所

香港立信德豪會計師事務所「立信德豪」自1981年在香港成立,致力透過全面的專業服務協助企業成長。我們的服務由一眾經驗豐富專業團隊提供,對各行各業均有透徹的了解,並掌握商業社會的最新動態,時刻與客戶保持緊密溝通。立信德豪提供的專業服務範圍廣泛,包括審計服務、商業及外包服務、私人客戶服務、風險諮詢服務、專項諮詢及稅務服務。



縱橫財經公關顧問有限公司

蘇麗嘉 電話:(852)2864 4826 電郵: heidi.so@sprg.com.hk

林詠芝 電話:(852)2864 4956 電郵: margret.lam@sprg.com.hk

方雅洁 電話:(852)2114 4987 電郵: aggie.fang@sprg.com.hk





