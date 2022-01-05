日清食品公布在中國內地修訂產品價格 將於2022年3月1日生效



香港, 2022年1月5日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）宣布將調整其主要即食麵產品在中國內地的出廠價格，2022年3月1日起生效。



日清食品對上一次調整中國內地即食麵產品價格是在十一年前的2011年。作為領先的食品製造商，集團在過去十一年一直致力提升產品口味和品質，並以合理的價格穩定供應優質即食麵。



面對原材料供應不穩定及價格飆升帶來的成本壓力，特別在過去一年升幅尤其大，本集團一直努力以提高生產效率和降低支出來消化成本上升。本集團認為已到了適當時候調整產品價格，更有效地抵消成本壓力。



從2022年3月1日起，日清食品將其主要即食麵產品在中國內地的出廠價格上調，平均增幅的百分比屬中單位數。產品包括：合味道杯麵、出前一丁（包裝、杯裝及碗裝麵）、日清意麵、拉王等。



日清食品感謝合作夥伴和消費者的支持，並承諾會繼續致力提供安全、美味和優質的產品以滿足消費者的需要。此外，日清食品將繼續投資以提高其營運效率和豐富其產品組合，以實現可持續增長並為股東創造更高價值。



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「集團」；股份編號：1475）為一間在中國内地及香港知名的食品公司，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛，並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國内地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國内地的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股（可投資）指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



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