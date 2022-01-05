移卡十週年內部信發佈未來發展規劃 打造戰略與執行確定性

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|Tuesday, 4 January 2022, 17:23 HKT/SGT
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香港, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - 移卡（股份代號：09923.HK）創始人兼CEO劉穎麒（Luke）於本月3日發表全員郵件，回顧移卡創辦十年歷程，並公佈未來發展規劃。
在主題為「確定更可期待的未來」的郵件中，劉穎麒回顧了移卡成立十載，如何由最初主打支付業務，跨越到發展SaaS、金融科技等to B業務，再到涵蓋to B及to C的到店電商業務，並逐步建立「基於支付的數字商業生態基礎」。發展至今，移卡服務商戶數近700萬 ，覆蓋逾8億消費者，並擁近億日支付交易筆數。
面對現時大環境的複雜及不確定性，劉穎麒在信中公佈移卡未來的發展規劃——「堅持價值創造原則，打造戰略的確定性和執行的確定性」。他表示，公司定位與宏觀戰略較清晰，後續將在子戰略制定上追求正確性；執行確定性則將通過加強公司管理、優化組織機制、大力發展人才及善用科學方法來達成目標。
針對近期大力發展的到店電商業務，劉穎麒亦強調對移卡打入本地生活市場的信心。據移卡2021年中期業績報告顯示，公司到店電商業務服務商戶數已破萬，付費消費者逾142萬，GMV超7100萬元人民幣。為進一步強化本地生活服務實力，移卡於2021年11月，斥資1億元人民幣收購鼎鼎文化旅遊（成都）有限公司60%的股權，擴大到店電商業務範圍。
移卡創始人兼CEO劉穎麒十周年內部信全文
標題：確定更可期待的未來——移卡十周年內部信：
移卡的同學們，新年快樂！
在這個不確定性成為挑戰的今天，工作和生活都需要冷靜思考。面對公司複雜的業務佈局，面對生活，我想在這個對大家都有意義的時間節點，先回顧下我們共同走過的路，然後探討未來如何發展。
十年前的今天，我第一天搬到長虹1802，滿懷著對開創線下支付事業的期待。
之後的五年，我們線下支付這個領域探索各種產品的可能性，產品與市場匹配（Product/Market Fit）不理想，只能依靠著風險投資和對於線下支付大機遇的堅定信念，艱難但頑強的活著。
2015年的時候，我們定下的戰略是「線下商戶的雲平台」，確定了超越支付的發展方向。我們開始做智掌櫃SaaS和金融科技。回頭來看，這是非常超前的定位和佈局。
2017年，我們預見到移動支付將改變人們的生活，開始對二維碼支付進行超前投入，並堅信只要「全心做好每一筆支付」，就能積累海量的商戶、用戶、流量與渠道，就能給商戶帶來更多幫助，就可以擴展出豐富的科技服務。
2020年我們正式把移卡定位成：以支付為基礎的科技公司，成功在港交所上市，並成為港股市場一支備受矚目的新股。之後的18個月到今天，我們沒有一刻停止思考：移卡的下一個山峰在哪裡？
當前，雖然已經經歷了兩年的疫情，面臨著百年未有之變局。但我們確信公司的近700萬活躍商戶，觸達8億消費者，每天近億筆支付，不同主體間的資金流與信息流的交互，以及豐富的增值應用，就像自然界的生態系統的物質和能量交換，將構成基於支付的數字商業生態基礎。
近期我們也大步進入「本地生活」這個萬億級的市場，從建設收款的基礎設施，跨越到to B的效率和業績提升，to C的消費體驗提升。這裡是基於長久的思考和商業邏輯推演，更重要的決心來自公司創新進取的基因，也源於我們給商戶、消費者持續創造價值的使命感。
十年的時光，對於人來說，可以從牙牙學語到翩翩少年。對於創業公司而言，剛剛從生存走向發展。移卡人也許暫時沒有顛覆式產品改變世界，卻具備創業最需要的堅韌，長期主義的前瞻思考方式，以及把握行業機遇的能力。這個使得我們對於未來充滿信心，也和十年前同樣的好奇與期待。
如何應對大環境的複雜和不確定性，還能在領域能保持領先地位？我想應該主要是堅持價值創造原則，打造戰略的確定性和執行的確定性。
關於戰略的確定性，通過十年來不斷摸索，我們已經有自己的「三葉草」模型來分析衡量業務的用戶價值，入局獨特優勢與長期沉澱意義。十年磨一劍，公司的定位與宏觀戰略已比較清晰，後續在子戰略的制定上要追求正確性。
執行的確定性，我們需要重視管理。首先，公司組織的健壯性、企業文化的生生不息是管理動力的源泉。幹事業需要更多的「道相同」的人，這裡的「道」就是我們平時談的價值觀。我們必須優化組織機制，讓源源不斷的人才能成長起來，擔當起來。同時，我們要講究用科學的方法做好每一件事，要快速識別事情核心本質和關鍵步驟，運用金字塔原則去分解任務，把複雜的事情簡化成若干簡單的事情，如此遞推，直到任務敏捷高效的解決。
過去的十年，創業中不管是挫折悲傷的低谷還是成功狂喜的山巔，都是任何一個期待成就的企業成長的必經經歷；就像各位正經歷著的青春，它是那麼的矛盾與不確定，不需過度悲喜，過程才是最美好的。
只要堅持以上對於用戶與社會的價值創造的信念，我們就能微笑坦蕩，在正確路徑上進步與迭代。
未來更可期待，我們堅定向前。
Luke 2022.1
關於移卡有限公司（股份代號：9923.HK）
移卡是一家領先的基於支付的科技平台，致力於為商戶與消費者提供一體化數字服務。根據奧緯諮詢公司的數據，按 2019 年的交易筆數計，移卡為中國第二大非銀行獨立二維碼支付服務提供商，占市場份額約 14.0%。移卡的願景是建立一個商業數字化生態系統，以實現商戶與消費者之間無縫、便捷及可靠的支付交易，並進一步提供豐富多樣的科技賦能商業服務，其中包括SaaS數字化解決方案，可幫助客戶提高營運效率；精準營銷服務，讓客戶有效地觸及其目標市場；金融科技服務，滿足客戶多元化的金融需求;及到店電商服務，可幫助商戶提高業績及為消費者帶來更多優惠本地生活服務。
話題 Press release summary
部門 信用卡和付款, Cloud & Enterprise
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