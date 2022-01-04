Tuesday, 4 January 2022, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Elektros, Inc 伴隨著進軍汽車租賃市場的步伐，Elektros, Inc.（場外交易市場代碼：ELEK）看到了巨大市場潛力和協同增效作用。通過電動汽車租賃在社會中佔據顯耀地位 摘要：在飛速發展的汽車租賃市場，Elektros不斷拓展業務，並先人一步，欲將電動汽車部門與車輛租賃部門整合在一起。隨著越來越多的人選擇不再買車，Elektros欲進入電動汽車租賃行業。在美國佛羅里達州陽光島設立第一家門店之後，Elektros便成為引領潮流的領頭羊。這一領域的前景著實誘人。租賃電動汽車為Elektros電動汽車產品拓寬了市場，使電動汽車生產和租賃融為一體。

佛羅里達州陽光島海灘, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - Elektros Inc.不僅能夠設計電動汽車，而且可以對外出租。另外，他們還採用了等待申請專利的多充裝配系統。隨著電動汽車租賃行業不斷壯大，Elektros欲承擔更多社會責任。綠色能源計劃已在全球引起共鳴。人們現在希望租賃或預訂汽車，而非購買汽車。



下一代將採取汽車租賃和預訂模式。需求與慾望隔離，這也是Elektros進入這一市場的原因。如今，社會中許多人不再願意承擔養車的負擔，而是選擇租車，這也是預訂模式應運而生的原因。新千年一代和年輕一代已步入成年階段，不再養車倒是一件好事。與租車不同，他們就不用再為購買車險，維修車輛或車輛貶值擔心。預訂一般在一個月到兩年之間，相比租賃更為靈活。



“現在已經發生變化，這就是創新的力量。如今社會節奏加快，如果你沒有跟上，那你就會落伍。”Elektros首席執行官Shlomo Bleier講道，“抓住機遇是我們的主題。當今社會的範式轉變就是使用，而非擁有，這就是我們認為的機遇。電動汽車市場是我們的工作重點。我們欲憑藉綠色地球主題進軍這一市場。我們將為其它行業參與者設定標準，供其參考。Elektros Rentals將成為電動汽車租賃的領頭羊。”



關於Elektros, Inc.



Elektros是一家美國電動汽車公司，為消費者和企業創新交通出行解決方案。為實現碳中和目標，汽車行業在未來十年面臨著巨大挑戰，與人類生存息息相關。面對這種範式轉變，Elektros採用了促進可持續變革性用戶體驗的交通出行技術。 Elektrosi希望在2023年初向消費者推出一款全新且難以抗拒的電動汽車產品。公司計劃在2022年初推出一款新的產品。



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資料來源: Elektros, Inc.



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