Tuesday, 4 January 2022, 11:56 HKT/SGT Share: 安樂工程獲頒香港品質保證局綠色和可持續金融證書及發行首項綠色貸款工具 成為香港首個獲頒香港品質保證局綠色貸款發行前證書的機電工程集團

為構建可持續發展環境注入動力

香港, 2022年1月4日 - (亞太商訊) - 香港領先的機電工程服務供應商之一安樂工程集團有限公司 (股份代號:1977),連同其附屬公司(統稱為「安樂工程集團」,「安樂工程」或 「集團」)欣然宣布,繼於11月成為首間獲建造業議會可持續金融認證計劃認可的機電工程集團,集團再獲頒香港品質保證局推出的綠色和可持續金融認證計劃的綠色貸款發行前證書,成為香港首間獲頒有關證書的機電工程集團。是次獲頒綠色貸款發行前證書再次彰顯集團對保護環境的承諾。

安樂工程集團首席財務總監鄭偉強先生於香港品質保證局舉辦的 「香港綠色和可持續金融大獎2021」頒獎典禮上代表集團領獎。

綠色和可持續金融認證計劃強調影響性評估、持份者參與方案及透明度的重要性。因應市場多元化需求,認證範疇覆蓋綠色和可持續元素,包括可持續發展表現掛鈎、綠色和氣候轉型等要求。



發行首項價值3億港元的綠色貸款工具



獲頒證書後,集團發行了首項價值3億港元的綠色貸款工具,所得款項主要用於加強濾水和污水管理。多年來,集團一直分配資源加強能源優化技術,同時積極與大學合作,開發綠色能源及創新環境解決方案。



於香港品質保證局舉辦的「香港綠色和可持續金融大獎2021」中榮獲四項殊榮



集團於香港品質保證局主辦的「香港綠色和可持續金融大獎2021」中榮獲四項殊榮,再度印證其將環境、社會及管治元素融入業務的努力獲得肯定。獲頒的四個獎項包括一個機構獎項―「傑出綠色和可持續貸款發行機構(建造業)-卓越遠見綠色貸款框架」以及三個個人獎項,包括「傑出綠色和可持續金融發展領袖」和「傑出綠色和可持續金融發展策略專才」。



上述獎項旨在加強金融界對聯合國可持續發展目標的認識,及加深社會對綠色和可持續金融的了解。集團獲頒此等獎項足證其於發行綠色金融工具方面的貢獻獲認同,藉以支持香港發展為可持續金融中心。



安樂工程集團主席潘樂陶博士表示:「集團推出首項綠色貸款工具,讓我們進一步向將可持續發展元素融入各業務方面的目標邁進。作為全港首個獲頒香港品質保證局綠色和可持續金融認證計劃,及建造業議會可持續金融認證計劃證書的機電工程集團,相信我們為行業奠定了新標準,印證我們領先行業的專業知識和遠見。展望未來,我們將繼續訂下長遠方針,兌現我們對構建可持續發展環境的承諾。」



關於安樂工程集團

安樂工程集團(「安樂工程」)於1977年成立,是為香港領先的機電工程服務供應商之一。集團總部設於香港,業務覆蓋澳門、中國內地、英國和美國。集團為公營和私營企業客戶提供全面及多元化的機電工程及科技服務,市場遍及世界各地。集團的四項核心業務包括屋宇裝備工程、環境工程、資訊、通訊及屋宇科技,升降機和自動扶梯。安樂工程之控股公司為安樂工程集團有限公司,於香港交易所主板掛牌(股票編號:1977)。





