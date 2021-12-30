Thursday, 30 December 2021, 15:56 HKT/SGT Share: 在中國和美國均擁有重要運營佈局的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司Sirnaomics Ltd.於香港聯合交易所主板掛牌

香港, 2021年12月30日 - (亞太商訊) - Sirnaomics Ltd.（「Sirnaomics」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：2257.HK），在中國和美國均擁有重要運營佈局的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的RNAi療法公司，今天於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）主板正式掛牌並開始交易。

Sirnaomics蘇州上市儀式現場: 董事會秘書兼聯席公司秘書張蘊女士(左一), 創始人丶董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士(左二), 首席運營官姬建軍先生(右二), 首席製造官王永祥博士(右一)

Sirnaomics是次全球發售共計7,540,000股股份，每股發售股份最終發售價為65.90港元。經扣除就全球發售已付及應付的包銷費用及開支，公司自全球發售所得款項淨額估計約為395.7百萬港元。公司於香港公開發售獲輕微超額認購，接獲有效申請為初步可供認購發售股份總數的約5.68倍，而國際發售亦獲輕微超額認購約1.22倍。



Sirnaomics目前產品線共有十多種候選產品，適用於各種罕見及患者人數眾多的疾病等一系列治療適應症，覆蓋腫瘤、纖維化、醫美、抗病毒、心血管疾病、代謝疾病等領域。候選產品目前涵蓋從臨床前研究至IND準備研究再至I期及II期臨床研究的所有階段，創建了豐富的候選產品組合以及擴展時間表。Sirnaomics基於RNA治療用於給藥的專有遞送平台是公司產品管線發展之基礎，而相關的專有PNP及新型的GalNAc的藥物遞送平台較傳統的遞送平台更具優勢。公司相信其高度創新的RNAi遞送平台讓Sirnaomics獨樹一幟。公司的PNP遞送平台允許通過局部或全身給藥，具有毒性低、易製造及觸達靶器官以及若干細胞類型的顯著優點，將siRNA及mRNA遞送至患病細胞。公司的IIa期腫瘤學臨床試驗的結果驗證了其PNP遞送平台的有效性及isSCC的治療目標，使公司能夠擴大產品管線，並使用相同的PNP遞送平台促進其研發相關的管線產品。公司的核心候選產品STP705以及其他臨床階段候選產品STP707及至少八種其他臨床前候選產品均應用PNP遞送平台。而Sirnaomics的控股附屬公司RNAimmune亦應用其PNP遞送平台以及基於多肽—脂質納米粒子(PLNP)的相關專有遞送平台開發基於mRNA的療法及疫苗。



Sirnaomics創始人、董事會主席、總裁兼首席執行官陸陽博士表示：「今天是Sirnaomics發展歷程中的重大里程碑。公司順利登陸香港聯合交易所，體現了全球投資者對我們的戰略模式、增長潛力、專有和新型的藥物遞送平台丶豐富的產品管線和經驗豐富的管理團隊的深度肯定。我們為此感到驕傲，也衷心感謝投資者對Sirnaomics的信任與支持。我們將致力成為一家全面一體化的國際生物製藥公司，依託公司在RNA療法方面深厚的經驗以及多個新型遞送平台技術，將繼續大力推動開發創新治療方式以治療廣泛的疾病，以最大限度地發揮臨床候選產品的潛力，為全球身患各種罕見的疾病的患者快速發現、開發及商業化一系列變革性療法及疫苗。」



關於Sirnaomics Ltd.



Sirnaomics Ltd.(「Sirnaomics」或「公司」；股份代號：2257.HK）是一家RNA療法生物製藥公司，公司候選產品處於臨床前及臨床階段，專注於探索及開發創新藥物，用於治療存在醫療需求及龐大市場機會的適應症。公司是在中國和美國均擁有重要市場地位的首家臨床階段RNA療法生物製藥公司，且是首家為核心產品STP705的RNAi療法在腫瘤學領域取得積極IIa期臨床結果的公司。







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