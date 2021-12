Wednesday, 29 December 2021, 19:42 HKT/SGT Share: 【權益變動】新希望服務 (03658.HK) 董事及其高級管理層進一步增持114.8萬股,涉近270.7萬港元

香港, 2021年12月29日 - (亞太商訊) - 港交所公告顯示,新希望服務 (03658.HK)獲董事及高級管理層通過新遠發展有限公司(下稱「新遠」)以自有資金於本月23至29日以每股平均價2.36港元,進一步增持合共114.8萬股,涉資合計270.7萬港元。增持後,新遠的最新持股數目為3,911.4萬股,佔於公司已發行股份總數約4.80%。



此前新希望服務已於本月20至23日連續四個交易日以每股平均價2.33港元,增持合共76.6萬股,涉資合計178.815萬港元。是次持續增持公司股份,充分彰顯出董事和高管團隊對公司未來業績的充足信心及長期穩健發展的高度看好。



于今年5月份上市的新希望服務,曾一度被稱為「民生服務第一股」,是中國知名的綜合物業管理及民生服務運營商。基于新希望集团在農牧食品、乳業快消、金融投資、智慧城乡等方面擁有豐富的產業資源和網絡优势,得以讓新希望服務打通完整服務鏈,在產品內容上不斷創新,形成民生服務一體化的解決方案。如新希望集團旗下新希望六和、草根知本、新希望乳業等是新服長期穩定的供應商,與上海藍生腦科醫院投資股份有限公司簽訂了戰略合作協議,為青島六和提供食堂團膳服務等。



據2021年中期報告顯示,与民生关联度较大的生活服務較去年同期大幅增加170.8%,毛利率達到46.5%,證明了民生服務的成長潛力。其中,社區生活服務收入較去年同期增長了220.1%;社區資產管理服務方面,通過上線智慧停車系統,和在管項目增長效应,整體收入較去年同期增長219.9%;社區空間運營方面較去年同期增長了492.3%;線上及線下零售服務及餐飲服務在2020年投入大量資源擴大市場份額後,收入也較去年同期增長86.3%。不同於其它物業管理服務佔大頭的物企,新希望服務已經通過大力構建民生服務生態圈形成一定的差異化競爭優勢,打開了一條全新的細分賽道,在資本市場上具有一定的獨特性。



近期,新希望服務再次強化了這一內核,明確要致力於成為「值得託付幸福的民生服務運營商」,核心即在「民生服務」四字之上。面對著市場競爭和資本市場的嚴苛審視,這一做法突顯了新希望服務要借此走出差異化的決心,也見其基因聚焦、戰略聚焦、業務聚焦的思想。



以上连续增持,充分彰显了新希望服務董事及高級管理層看好公司业务情况、长线发展和未来产品布局,并对公司投资价值和未来增长前景充满信心。





