憑藉成功的推廣計劃及健康的信貸組合 AEON信貸財務2021/22財年首九個月的溢利增加5.6%至243,300,000港元



香港, 2021年12月23日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務（亞洲）有限公司（「AEON信貸財務」或「集團」；聯交所股票代號：00900）今日公佈其截至2021年11月30日止九個月之未經審核業績（「2021/22財年九個月」）。



儘管疫情導致空前的逆境，但由於集團推出各種推廣計劃以吸納正在復甦的信用卡消費， 2021/22財年九個月的銷售額較去年同期增加21.0%。然而，信用卡銷售額的增加仍未能推動循環信用卡賬款及應收私人貸款賬款回復至疫情前水平。因此，收入較去年同期下跌8.3%至770,300,000港元。儘管如此，透過持續致力完善信貸評估流程，集團已建立健康的信貸組合。隨著經濟形勢及失業率持續好轉，加上集團減少逾期客戶貸款及應收款項的債務管理措施見效，減值虧損及減值準備較去年同期大幅下降63.4%至65,000,000港元。因此，集團的除稅後溢利上升5.6%至243,300,000港元。每股盈利由55.01港仙增加至58.09港仙。



面對疫情帶來的持續挑戰，加上為在消費者消費行為的迅速轉變下保持競爭力，集團推出多項推廣計劃，以把握信用卡消費復甦帶來的機遇。隨著海洋公園推廣活動取得空前成功後，集團於截至2021年11月30日止三個月（「第三季度」）推出另一項推廣活動，為本地餐飲及網上簽賬提供十倍積分獎賞。此外，集團推出特定的稅務貸款回贈計劃，以擴大私人貸款客戶群。



於第三季度，集團向永旺（香港）百貨有限公司（「永旺百貨」）推出收單服務，包括處理非AEON信用卡於永旺百貨的簽賬。集團亦提升了「AEON 香港」手機應用程式的功能，現已包括直接付款授權及允許更改信用卡私人密碼。集團將繼續於該手機應用程式中拓展其他新功能，以提升客戶體驗，並開發新信用卡及貸款系統。



展望未來，預期香港失業率將維持穩定，為集團於第四季度繼續拓展業務提供潛在機會。



為使客戶層更多元化，集團將於第四季度繼續投資於推出新產品及開設新分行。集團亦將在第四季度繼續推出新的推廣計劃，例如「月簽愈賺多重賞」，吸納市場中正在提升的消費信貸需求以增加應收賬款餘額。



中國內地業務方面，對位於深圳的小額貸款附屬公司，集團將集中發展新產品及服務，並轉變其結構，以把握大灣區未來的商機。



AEON信貸財務董事總經理深山友晴先生表示：「我們對廣受歡迎的推廣計劃感到鼓舞，使我們能夠更好地了解客戶的需求和行為。憑藉更清晰的洞察力、健康的信貸組合及穩健的業務計劃，我們已準備就緒把握正在復甦的消費信貸需求，並為股東帶來長期價值。」



關於AEON信貸財務（亞洲）有限公司（股份代號：00900）

AEON信貸財務（亞洲）有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司（東京證券交易所編號：8570）及AEON集團旗下公司，成立於1987年，並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務，包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、信用卡付款處理服務、保險代理及顧問業務，以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址：www.aeon.com.hk。





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