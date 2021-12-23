天韵國際（6836.HK）完成收購位於雲南省紅河州的建設用地



香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的品牌加工水果產品銷售商及製造商天韵國際控股有限公司 (「天韵國際」或「公司」及其附屬公司統稱「集團」) (股份代號 : 6836.HK) 欣然宣佈，集團已完成收購位於中國雲南省紅河州的建設用地，該地塊位處彌勒綠色食品加工園內，佔地面積超過13萬平方米，總代價人民幣6,112萬元。作為集團於中國熱帶氣候區發展的一項關鍵舉措，集團計劃投資興建一個綜合性的生產基地 (「雲南生產基地項目」)，以進一步擴大集團的產能佈局及銷售，主要聚焦於熱帶加工果蔬產品，並與集團其他生產基地形成協同效應，有助於集團擴充生產設施、豐富加工水果品種和增加中國市場覆蓋率。

天韵國際完成收購彌勒綠色食品加工園的建設用地興建雲南生產基地項目

雲南生產基地項目位於雲南省紅河州，位於低緯度的高原地帶，享有「天然溫室」之稱，盛產多種特色水果，包括芒果、菠蘿、木瓜、石榴、葡萄、獼猴桃等，其綠色食品和食品加工業一直備受當地政府支持，行業發展尤其迅速。同時，雲南是出境入海、輻射東盟的重要節點，擁有現代高原特色農業及周邊國家進口農產品資源優勢。



雲南生產基地項目總規劃設計產能達每年90,000噸，擬興建包括研究中心、加工中心、分選中心、銷售和貿易中心及倉儲物流中心等設施。主要從事生產和售賣罐裝果蔬、飲料、果凍等，並利用其鄰近越南、緬甸、老撾和泰國的優越地理位置，帶動進出口商品雙向流通，同時與集團於湖北省、山東省的生產基地形成協同效應，使西南、華中、華北地區三大生產基地能相輔相成，發展熱帶、亞熱帶及溫帶加工水果產品及飲料的生產及銷售。



集團主席兼行政總裁楊自遠先生表示：「我們很高興成功完成收購位於中國雲南省紅河州的用地，標誌著雲南生產基地項目已正式啟動。作為國家級的高新技術企業，集團堅持以創新科技推動企業進步，以打造綠色食品品牌及建設現代化的示範性生產基地為目標，透過雲南生產基地項目，引進更多極具特色的農產品及採購來自熱帶氣候區的水果品種，將其現有的生產基地從中國東部和中部發展到西南部，進一步拓展業務。我們有信心，隨著該項目開始逐步投入運營，集團各類產品的產能將全面顯著提升，我們在全中國的倉存和物流亦將得到更妥善安排，為客戶及市場提供更多元、更豐富的加工水果產品及飲料，實現集團的可持續發展。」



關於天韵國際控股有限公司 (股份代號﹕6836.HK)

天韵國際控股有限公司（「本公司」集團「統稱（及其附屬公司）」主要從事(i) 生產及銷售包裝於金屬罐、塑料杯、玻璃瓶及鋁箔袋的加工水果產品，(ii) 生產及銷售飲料產品及(iii) 新鮮水果買賣。加工水果產品以自家品牌「繽果時代」、「天同時代」和「果小懶」及原廠委託製造代工銷售的方式出售。飲料產品以自家品牌「享派Shiok Party」出售。



集團致力於爲客戶提供健康安全的產品，作爲國內外資質認證最爲齊全的食品企業之一，時刻緊貼嚴 格的國際生產標準，並就生產設施、質量監控及管理獲授BRC(A)、IFS 食品（高級）、FDA、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 認證，集團還通過多個英國及美國超市內部的食品生產標準審核。 同時，在國內，集團作爲「同綫、同標、同質」工程出口食品企業，供應國內市場和供應國際市場的產 品達到相同的品質水準。自2016年起，集團自家品牌的優質加工水果產品繼續獲得市場的高度認可， 並獲國家級機構頒授「中國罐頭產品品質證明標志」的榮譽及資格，成為中國加工水果行業內能夠在其產品貼上「零添加防腐劑」標誌的首家水果加工商。



集團在2017年分別被國際知名財經雜誌《福布斯》評選為福布斯中國百強潛力上市公司及榮獲「2017年度臨沂市市長質量獎」榮譽。集團全新自有研發的純水果休閒食品在2018年也榮獲國家級的「發明專利證書」。於2019年，集團榮獲國家級的《高新技術企業證書》。於2020年，集團連續第四年入選中國品牌價值評價榜單。



欲瞭解更多集團詳情，請瀏覽集團網站 www.tianyuninternational.com







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