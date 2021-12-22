中原建業首奪「上市公司卓越大獎 2021」殊榮

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|Dec 9, 2021, 12:42 HKT/SGT
|中原建業榮獲「傑出上市公司大獎2021」
|Dec 1, 2021, 08:17 HKT/SGT
|中原建業榮獲《彭博商業週刊/中文版》「新上市企業2021」獎
|Nov 23, 2021, 10:20 HKT/SGT
|受益百億戰略合作 中原建業進入持續高增長階段
|Nov 18, 2021, 16:25 HKT/SGT
|法巴晨星：中原建業今年在管項目總建築面積已超預期，料年底前更多項目竣工，維持中原建業(9982.HK)買入評級，目標價3.92港元
|Oct 31, 2021, 18:32 HKT/SGT
|具備輕資產屬性的代建企業有望捕捉房地產行業下一個增長週期
|Oct 21, 2021, 18:20 HKT/SGT
|代建行業未來5年滲透率倍增，大行料中原建業(9982.HK)市佔繼續領前
|Oct 20, 2021, 16:02 HKT/SGT
|法巴晨星：首予中原建業（9982.HK）買入評級
|Aug 16, 2021, 22:48 HKT/SGT
|中原建業（9982.HK）公布2021年中期業績 收入增長32%，派息比例高達65%
|May 31, 2021, 08:05 HKT/SGT
|房地產行業新紅利，代建迎來新春天