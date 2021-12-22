冠君產業信託榮獲多項殊榮 勇奪可持續發展大獎 印證ESG卓越表現

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香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「信託」；股份代號：2778）年內在各領域均屢獲獎項，其中在環境、社會及企業管治（「ESG」）方面取得豐碩成果。
|冠君產業信託投資及投資者關係總監陸嘉萍女士（中）獲香港管理專業協會頒發「2020/21香港可持續發展獎—大獎」
信託第二度榮獲由香港管理專業協會頒發的2020/21香港可持續發展獎 — 大獎殊榮。這個獎項不但表彰信託對促進綠色和健康社區的貢獻，同時反映信託致力促進與持份者的關係，並積極創新求進，轉危為機。
信託一直在各個營運範疇上提升水平，並努力促進社區的可持續發展，帶來正面價值。信託於去年取得多項殊榮，包括：
於2021年取得的綠色建築認證及獲納入的可持續發展標準：
-- 朗豪坊商場取得EDGE（Excellence in Design for Greater Efficiencies）一級認證
-- 連續六年成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股
-- 全球房地產可持續性標準GRESB — 2021「四星綠色嘉許」及「信息披露A評級」
於2021年獲得的主要ESG獎項：
-- 香港管理專業協會「2020/21香港可持續發展獎（小型機構組別）— 大獎 」（最高殊榮）
-- 彭博商業周刊／中文版「ESG 領先企業奬」
-- 環境社會及企業管治基準學會 「2021 ESG基準大獎 （ESG管治領袖）」鉑金獎
-- 亞洲金融「2021最佳社會企業責任」
於2021年獲得的主要企業獎項：
-- 香港投資者關係協會「最佳投資者關係公司」及「投資者關係3年獎」
-- 亞洲企業管治「最佳投資者關係公司」
-- 香港管理專業協會「優秀小型機構年報獎」
以上殊榮印證了信託在實踐其2030年ESG長期目標的努力，以及在履行企業責任方面發揮其影響力。展望未來，我們將繼續與持份者並肩同行，向可持續發展方向邁進，為信託的業務和社區增添共享價值。
2021年的榮譽
2月
香港公平貿易聯盟 – 2020公平貿易賞 銀獎
3月
《 亞洲金融 》 – 2021年亞洲最佳公司評選
-- 2021年最佳社會企業責任
環境社會及企業管治基準學會 – 2021環境、社會、企業管治基準大獎
-- （環境、社會、企業管治領袖) – 鉑金獎
-- 特別大獎（由基金經理設定之準則) – 鉑金獎
《Marketing Magazine》– 2021年MARKies Awards
-- 最佳O2O策略 – 銀獎（朗豪坊）
5月
香港投資者關係協會—投資者關係大獎 2021
-- 最佳投資者關係公司
-- 最佳投資者關係專員
-- 最佳投資者會議
-- 最佳年報
-- 投資者關係3年獎
MerComm. Inc. — International ARC Awards 2021
-- 非傳統年報 – 金獎
-- 印刷及製作 – 金獎
-- 內頁設計 – 銀獎
6月
U Magazine 2020-2021我最喜愛商場大獎 2020-21
我最喜愛潮流商場 （朗豪坊）
環境社會及企業管治基準學會
「2021 ESG基準大獎 （ESG管治領袖）」鉑金獎
7月
IADA國際年度報告設計獎
-- 綜合表現 – 銀獎
-- 內頁設計 – 銀獎
-- 封面設計 – 銅獎
-- 整體表現 – 銅獎
10月
恒生可持續發展企業指數系列
-- 成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股
全球房地產可持續性標準 （GRESB）
-- 四星綠色嘉許
-- 信息披露A評級
11月
香港管理專業協會 – 2021最佳年報獎2021
-- 優秀小型機構年報獎
香港ESG報告大獎（HERA)2021
-- 優秀新力軍嘉許獎
彭博商業周刊／中文版
-- ESG 領先企業大奬2021
-- 領先社區項目獎2021
亞洲企業管治 – 亞洲傑出大獎2021
-- 最佳亞洲企業社會責任獎
-- 最佳投資者關係公司獎
-- 最佳投資者關係專員
-- 最佳環境責任獎
新城財經台 - Digital Ex數碼體驗營銷大獎2021
-- 十大商場最佳數碼體驗營銷大獎（朗豪坊）
12月
香港管理專業協會2020/21
-- 香港可持續發展大獎
-- 香港可持續發展獎
-- 優秀可持續發展措施獎——社會
-- 優秀可持續發展措施獎——環境
-- 最具創意獎
-- 新冠肺炎最佳應變獎
EDGE （Excellence in Design for Greater Efficiencies）
一級認證（朗豪坊商場）
有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約 300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：www.championreit.com
話題 Press release summary
部門 Real Estate & REIT
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