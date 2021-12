Wednesday, 22 December 2021, 13:41 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 冠君產業信託榮獲多項殊榮 勇奪可持續發展大獎 印證ESG卓越表現

香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(「信託」;股份代號:2778)年內在各領域均屢獲獎項,其中在環境、社會及企業管治(「ESG」)方面取得豐碩成果。

冠君產業信託投資及投資者關係總監陸嘉萍女士(中)獲香港管理專業協會頒發「2020/21香港可持續發展獎—大獎」

信託第二度榮獲由香港管理專業協會頒發的2020/21香港可持續發展獎 — 大獎殊榮。這個獎項不但表彰信託對促進綠色和健康社區的貢獻,同時反映信託致力促進與持份者的關係,並積極創新求進,轉危為機。



信託一直在各個營運範疇上提升水平,並努力促進社區的可持續發展,帶來正面價值。信託於去年取得多項殊榮,包括:



於2021年取得的綠色建築認證及獲納入的可持續發展標準:

-- 朗豪坊商場取得EDGE(Excellence in Design for Greater Efficiencies)一級認證

-- 連續六年成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股

-- 全球房地產可持續性標準GRESB — 2021「四星綠色嘉許」及「信息披露A評級」



於2021年獲得的主要ESG獎項:

-- 香港管理專業協會「2020/21香港可持續發展獎(小型機構組別)— 大獎 」(最高殊榮)

-- 彭博商業周刊/中文版「ESG 領先企業奬」

-- 環境社會及企業管治基準學會 「2021 ESG基準大獎 (ESG管治領袖)」鉑金獎

-- 亞洲金融「2021最佳社會企業責任」



於2021年獲得的主要企業獎項:

-- 香港投資者關係協會「最佳投資者關係公司」及「投資者關係3年獎」

-- 亞洲企業管治「最佳投資者關係公司」

-- 香港管理專業協會「優秀小型機構年報獎」



以上殊榮印證了信託在實踐其2030年ESG長期目標的努力,以及在履行企業責任方面發揮其影響力。展望未來,我們將繼續與持份者並肩同行,向可持續發展方向邁進,為信託的業務和社區增添共享價值。



2021年的榮譽



2月

香港公平貿易聯盟 – 2020公平貿易賞 銀獎



3月

《 亞洲金融 》 – 2021年亞洲最佳公司評選

-- 2021年最佳社會企業責任



環境社會及企業管治基準學會 – 2021環境、社會、企業管治基準大獎

-- (環境、社會、企業管治領袖) – 鉑金獎

-- 特別大獎(由基金經理設定之準則) – 鉑金獎



《Marketing Magazine》– 2021年MARKies Awards

-- 最佳O2O策略 – 銀獎(朗豪坊)



5月

香港投資者關係協會—投資者關係大獎 2021

-- 最佳投資者關係公司

-- 最佳投資者關係專員

-- 最佳投資者會議

-- 最佳年報

-- 投資者關係3年獎



MerComm. Inc. — International ARC Awards 2021

-- 非傳統年報 – 金獎

-- 印刷及製作 – 金獎

-- 內頁設計 – 銀獎



6月

U Magazine 2020-2021我最喜愛商場大獎 2020-21

我最喜愛潮流商場 (朗豪坊)



環境社會及企業管治基準學會

「2021 ESG基準大獎 (ESG管治領袖)」鉑金獎



7月

IADA國際年度報告設計獎

-- 綜合表現 – 銀獎

-- 內頁設計 – 銀獎

-- 封面設計 – 銅獎

-- 整體表現 – 銅獎



10月

恒生可持續發展企業指數系列

-- 成為恒生可持續發展企業基準指數的成份股



全球房地產可持續性標準 (GRESB)

-- 四星綠色嘉許

-- 信息披露A評級



11月

香港管理專業協會 – 2021最佳年報獎2021

-- 優秀小型機構年報獎



香港ESG報告大獎(HERA)2021

-- 優秀新力軍嘉許獎



彭博商業周刊/中文版

-- ESG 領先企業大奬2021

-- 領先社區項目獎2021



亞洲企業管治 – 亞洲傑出大獎2021

-- 最佳亞洲企業社會責任獎

-- 最佳投資者關係公司獎

-- 最佳投資者關係專員

-- 最佳環境責任獎



新城財經台 - Digital Ex數碼體驗營銷大獎2021

-- 十大商場最佳數碼體驗營銷大獎(朗豪坊)



12月

香港管理專業協會2020/21

-- 香港可持續發展大獎

-- 香港可持續發展獎

-- 優秀可持續發展措施獎——社會

-- 優秀可持續發展措施獎——環境

-- 最具創意獎

-- 新冠肺炎最佳應變獎



EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)

一級認證(朗豪坊商場)



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業,並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane,總樓面面積約 300 萬平方呎,讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起,信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站:www.championreit.com





