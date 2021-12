Wednesday, 22 December 2021, 11:45 HKT/SGT Share: 深化合作,卓越商企服務低風險策略下的合作拓展模式

香港, 2021年12月22日 - (亞太商訊) - 伴隨著房地產市場的整合加速,物管市場的整合亦有望持續。其中,與內循環息息相關的商業物管這條賽道尤其值得關注。







在高端商業物管賽道上,卓越商企服務(6989.HK)是最受市場期待的物管企業之一。卓越商企服務近年不斷推進市拓,進一步深化佈局中原地區,通過與當地龍頭物業加強合作,輸出品牌與品質之同時,穩健地實現關鍵賽道的地理戰略卡位。



據了解,在中原地區佈局上,卓越商企服務與河南黃錦物業管理有限公司持續深化合作,整合利用卓越物業在大型綜合性寫字樓、城市綜合體、高新科技企業總部、大型產業園區管理等物業服務經驗,助力黃錦物業系統規範、快速發展,為機關後勤、高檔住宅、商務寫字樓、大型綜合體、各類園區、公共服務等提供物業、後勤服務賦能一攬子解決方案;建立股東、員工與客戶的利益共同體,倡導共生共贏,共同發展的企業文化。



河南黃錦物業具有國家一級物業管理企業資質,是河南省物業管理行業較早通過ISO9001:2000質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系、食品安全管理體系認證的企業,是河南省物業管理行業通過信息安全管理體系認證的首家企業。公司累計接管項目460餘個,合作客戶包括:政府機關、事業單位、大型企業集團、金融機構、公共服務單位(如:鄭州機場T2航站樓、鄭州地鐵、南方航空公司等);以及大型城市綜合體、高端住宅區等。



據悉,卓越商企服務也非常看好川渝經濟區的發展,近期卓越商企服務與成都知名物管公司開展了一系列合作,開拓成都核心地段的高端商務綜合體項目,發揮卓越商企服務在高端商務領域的專業優勢,在成都核心區域及商務圈樹立卓越優質商務樓宇項目管理形象,逐步打造成區域標杆,並以此為依託開展區域業務拓展優質商務物業。依託卓越商企服務多年的商務樓宇管理經驗積累及項目全流程資產管理能力、企業客戶商務服務能力,卓越商企服務目前正在開展與當地多區政府、國資平台企業開展深入交流及合作探索,通過整合優秀服務資源為客戶提供一體化解決方案,包括:項目研策定位、產業招商及運營管理等,實現戰略合作及集中項目合作落地,大力推動產城融合、產業導入等合作模式。



卓越商企服務在川渝地區服務眾多高科技互聯網客戶,主要客戶有:騰訊、阿里巴巴、京東、oppo、vivo、數字天空、知道創宇、聯發芯、匯頂科技等,借助卓越商企服務多年的互聯網、金融、高端製造等頭部客戶服務積累,目前在成都開展與當地資產業主方的多維合作,整合發展平台,為成都區域產業及專業園區、資產項目的運作摸索新商業合作模式,實現規模化項目落地。



自2020年10月19日上市以來,卓越商企服務不斷深化在重點城市及經濟區域完善佈局,帶動其向高端化領域發展,且通過先參股合作後續增持的形式,形成低風險的並購風險管理,在當下以穩健為基調的投資原則下更符合市場的預期。綜上可見,紮根華南的卓越商企服務於近年來通過不同形式的合作或並購,已開展了全國性重點區域的深化佈局,形成了其獨特的廣泛物管網絡佈局。







