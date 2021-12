Tuesday, 21 December 2021, 11:01 HKT/SGT Share: 朝聚眼科首次被納入富時全球中國指數 獲國際資本市場認可

香港, 2021年12月21日 - (亞太商訊) - 近日,富時羅素指數公司宣佈,朝聚眼科(02219.HK)被新納入富時全球股票指數系列-中國指數,包括富時完整全市場指數以及富時微型盤指數,自2021年12月20日收市後正式生效。



據悉,富時羅素(FTSE Russell)是全球指數領導者,為全球投資者提供創新的基準指數、分析和資料解決方案。其中,富時羅素全球股票指數(GEIS)是其旗艦指數體系,該系列覆蓋了全球 49個發達和新興市場中超過1.6萬種各類規模的股票,同時針對特定市場和細分市場提供模組化指數。



朝聚眼科是中國華北地區領先,全國知名的眼科醫療服務集團。根據Frost&Sullivan資料統計顯示,在民營眼科醫院中,按照2020年的收益總數計算,公司在內蒙古排名第一,在中國華北地區排名第二以及在中國排名第五。朝聚眼科已於今年7月7日成功登陸港交所,是眼科賽道為數不多的上市公司之一。



朝聚眼科年中發佈的2021年上半年業績顯示,公司實現收益5億元(人民幣),同比增加56.6%;純利7870萬元,同比增加104.9%。此次朝聚眼科被納入富時全球股票指數系列-中國指數,是對公司業績穩定增長的肯定,也有助於提升全球資本市場的知名度和關注度,獲得世界最負盛名且最受認可的全球股票指數之一的認可,也反映出朝聚眼科公司價值未來長期穩定增長的潛力。



同時,有市場人士表示,納入指數意味著公司的業務模式和發展得到了國際資本市場的認可,有利於增加個股在全球投資者中的曝光,且每當被新納入指數,追蹤該指數的基金公司便會按新增公司在指數中的占比,在生效日的收市競價交易期間以大宗交易方式買入相應的股數,有望迎來資金的流入,促成投資者組成結構的多元化。華泰證券最新研報中給予朝聚眼科買入評級,目標價12.06HKD。12月20日收盤後,朝聚眼科被納入富時全球股票指數系列-中國指數正式生效,機構資金陸續流入,提振市場信心效果顯著,朝聚眼科股價12月21日開盤後持續走高。





