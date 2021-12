Monday, 20 December 2021, 19:00 HKT/SGT Share:

來源 GaN Systems GaN Systems公司和合作夥伴應對零排放挑戰 - 清潔科技投資者與電動汽車行業領導者一起參與了1.5億美元的增資融資

- 戰略投資者利用GaN建立電氣化平台實現電源效率的突破

加拿大渥太華, 2021年12月20日 - (亞太商訊) - 氮化鎵(GaN)功率半導體的全球領導者GaN Systems 公司今天宣布,其合作夥伴的生態系統不斷壯大,通過加速全球可持續發展和清潔技術革命,應對淨零排放挑戰,中和二氧化碳(CO2)和其他溫室氣體的排放。



高效的發電、配電和轉換是推動可持續性和減少排放的關鍵因素。由於氮化鎵在本質上比矽和碳化矽更高有效,任何使用氮化鎵設計的電力轉換設備製造商都會為地球的環保做出貢獻。最大的回報來自於在最大的電力來源和用途上實施GaN。工廠和工業電機是最大的電力用戶之一。西門子微型驅動器產品經理Christian Neugebauer說:"在電機驅動器中使用GaN,西門子能夠提高驅動器的效率。"通過GaN,西門子可以切換到更高的頻率,從而使電機響應時間比高壓驅動系統更快。 " 而且,隨著我們大家在觀看視頻、分享圖片、在線遊戲和音樂流中使用更多的數據,數據中心裡越來越多的電源採用GaN,從而減少了50%的功率消耗,提高了功率密度。



在發電方面,Enphase能源公司認識到氮化鎵對逆變器設計的重要性,其效率更高,功率密度增加50%。除了確保源電力的清潔,Enphase也在減少對稀缺自然資源的消耗。由於GaN能夠以更高的功率和更小的規模運行電力系統,銅、塑料和其他材料的使用大大減少。



在消費類設備方面,GaN Systems 公司的合作夥伴也在效率方面進行了階梯式的改進,並在產品中使用更少的材料。戴爾和Harman在這方面起到了帶頭作用。 Harman不僅縮小了充電器的尺寸,在生產中使用更少的材料,而且還採取了額外的措施,在其產品中使用90%的再生塑料。



投資者認為氮化鎵技術是應對氣候變化的一個重要武器。參與這輪1.5億美元投資的GaN Systems 公司的長期投資者,也是清潔技術領域的領導者,包括加拿大商業發展銀行(BDC)、Cycle Capital、加拿大出口發展公司(EDC)和寶馬iVentures。本輪融資的新投資者包括領投的Fidelity Management & Research Company LLC,以及USI、Vitesco Technologies、Dockyard Capital Management、和金沙江資本。



Cycle Capital創始人兼管理合夥人Andrée-Lise Méthot表示:"作為GaN Systems 公司的長期投資者,我們一直看到GaN有潛力讓客戶實現淨零碳排放的承諾。 "我們對該公司在可靠性和效率方面的領導地位印象特別深刻,行業領導者選擇GaN Systems 公司來滿足他們的下一代電力需求就證明了這一點。我們將繼續支持該公司實現其使命,並期待看到GaN的持續成功對可持續發展產生的積極影響。 "



GaN Systems 公司首席財務官Chris Zegarelli說:"對這輪融資的興趣從一開始就很強烈。 "我們看到了一系列的投資者,有希望加深長期合作關係的戰略夥伴,也有認識到我們的技術領先性並看到氮化鎵固有的可持續發展優勢的新投資者。 " "GaN Systems 公司的氮化鎵半導體代表了清潔能源轉型的一項關鍵使能技術。氮化鎵為電動汽車和可再生能源系統帶來了重要的效率和性能提升。 BDC資本清潔技術業務部董事總經理Zoltan Tompa表示:"這項技術還將有助於大幅降低數據中心和數百萬消費電子設備的能耗。"作為GaN Systems 公司的長期投資者,BDC資本很高興能增加對這家具有高度影響力的加拿大清潔技術公司的支持。 "



GaN Systems 公司首席執行官Jim Witham說:"在這輪融資中,我們看到了來自戰略夥伴的強烈興趣和支持。 我們與Vitesco和USI的合作將加強我們在電動汽車用氮化鎵方面的領導地位。我們與金沙江資本的合作將使我們能夠在中國的多個目標市場繼續發展。這些合作關係建立在與寶馬、豐田、西門子和其他公司長期合作的基礎上,將繼續推動GaN在整個目標市場的發展勢頭。我們都期待著與這些偉大的公司合作,在汽車、消費、企業和工業市場推廣氮化鎵。"



關於GaN Systems 公司



GaN Systems 公司是氮化鎵功率半導體的全球領導者,擁有最廣泛的晶體管產品組合,能獨特地滿足當今最苛刻的行業的需求,包括消費電子、數據中心服務器和電源、可再生能源系統、工業電機和汽車電子。作為行業領先的創新者,氮化鎵系統使設計更小、更低成本、更高效的電源系統成為可能。該公司的獲獎產品提供了擺脫舊技術矽的限制來進行系統設計的機會。通過改變晶體管的性能規則,氮化鎵系統使電源轉換公司能夠徹底改變他們的行業並改變世界。欲了解更多信息,請訪問:www.gansystems.com或在 Facebook、Twitter和 LinkedIn上,並掃描此 QR code獲取我們的微信。



