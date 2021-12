Monday, 20 December 2021, 13:49 HKT/SGT Share: 澳洲金礦資源量大幅增長,中國罕王(3788.HK)價值待重估

香港, 2021年12月20日 - (亞太商訊) - 隨著國內經濟總量不斷攀升,國內優秀企業走出去海外佈局,已是大勢所趨。對於國內礦業來說,亦是如此。拿礦業巨頭紫金礦業來說,基本上是銅、金多品類佈局,同時通過海外並購,多方位重點突破發展,成就如今國際化綜合礦企巨頭。



港股中國罕王(3788.HK)是積極走出國門,成功發展成為國際化綜合礦企的代表企業之一。日前該公司位於澳大利亞金礦項目迎來重大利好,其北領地的Quest 29 和Tom's Gully黃金資源量獲大幅增長,疊加公司的球墨鑄鐵為風電新能源等不可或缺重要供材。公司兩大業務正處於蒸蒸日上階段,可留意公司的成長潛力。



Mt Bundy金礦資源量超過300萬盎司,澳洲金礦項目價值巨大



公司國際化綜合礦企之路由來已久,其澳洲金礦項目自2011年開始佈局,至今已超10年發展經驗,對於澳洲金礦的佈局以及手續、流程、評估、資源等非常專業。公司此前於2013年收購SXO金礦項目,經過專業化持續勘探及跟進,2015年實現黃金投產。2017年,為了實現投資價值最大化,公司出售SXO金礦,實現收益約人民幣7.63億元。這一案例成為海外成功投資典範,同時也是公司專業化運營的有力證明。



如今,公司於2018年重點佈局的澳洲金礦項目已到關鍵階段,其中Mt Bundy金礦資源量豐富。2021年12月16日,公司欣然公佈,其北領地的Quest 29 和Tom's Gully金礦資源量分別增加了216%和63%,使得Mt Bundy金礦項目總資源量超300萬盎司,比2018年收購時增加67%。並且Mt Bundy金礦項目被北領地政府批准為“重大項目”。



Mt Bundy金礦項目包括Rustlers Roost、Quest29 露採金礦和 Tom’s Gully地下開採金礦床。該項目沿Arnhem高速公路到北領地首府達爾文約110公里,交通便利,礦山開發基礎設施條件優越。Quest 29項目最新的鑽探結果包括見礦83米金品位3克/噸顯示出了Quest 29礦床在沿其4公里長的礦化帶上有著巨大的資源增長潛力,僅在深度在地表200米以內局部鑽探,公司對與 Rustlers Roost和Quest 29礦床平行的多個新的靶區尚未進行鑽探驗證,這意味著勘探潛力巨大。此次新的資源估算是由獨立諮詢公司CUBE Consulting根據2012版JORC規範完成,公信力很高。



其中,公司的旗艦項目Rustlers Roost金礦床現在擁有超過200萬盎司的金資源和超過110萬盎司的金礦儲量。在本次資源量更新之前,Rustlers Roost金礦儲量採礦剝採比為1.29:1,這使得該礦山將成為澳洲儲量最大剝採比最低的礦山之一。



公司正在推進所有相關的政府要求礦山開發許可加快礦山開發。公司已完成兩輪為期6周向社會公眾公開宣傳其礦山運營計畫,沒有收到反對意見,第三輪環境影響評估報告(EIS)公開宣傳將於2022年1月完成。隨著Mt Bundy黃金項目被北領地政府授予“重大項目”,顯示了該項目的規模以及對北領地政府的重要性和和政府對該項目的強力支持。為了能順利進行開發,公司完成了一座新橋的建設,Rustlers Roost 礦坑的排水工程正在準備中,並將很快開始。



總體來說,自2018年收購Mt Bundy金礦項目以來,公司新增了120萬盎司黃金資源和120萬盎司黃金儲量,Tom's Gully地採礦環評已獲批,目前處於露天採礦環評審批的最後階段。Mt Bundy黃金項目擁有超過300萬盎司的黃金資源,包括140萬盎司的黃金儲量(待更新),將是澳大利亞儲量最大的、剝採比最低的、未被開發的露天礦之一。一旦開發,它將是一個礦山壽命長的金礦運營項目,這是公司一塊巨大隱形資產,未來將有望成就公司的第二成長曲線。



國際化綜合礦企具優勢,新能源供材及金礦業務有望齊發力



對於礦業公司來說,單品種單市場容易受到價格波動影響,而兩大核心品種及國際化戰略可以一定程度熨平週期性。這在公司長期穩定競爭上具備一定優勢。



公司兩大核心業務—優質高純鐵及澳洲金礦。其中,公司生產的風電球墨鑄鐵是國內風電行業主要材料,在風電和光伏高速發展背景下,球墨鑄鐵業務具有長足的發展空間。然而中國罕王作為風電鑄鐵龍頭企業,市場份額超過50%。公司憑藉自身的資源優勢,生產的高純鐵具有低硫、磷、鈦等特性,抗拉強度高、抗腐蝕能力優秀,尤其適合生產海上風電機組部件,以抵禦長期曝露在潮濕和高鹽環境下。2020年11月,公司收購本溪玉麒麟加碼高純鐵業務,將高純鐵的年產能提高至93萬噸,進一步鞏固頭部優勢。隨著政策積極推動海上風電項目發展,加上核心部件技術突破和海上風電趨向數位化、智能化,公司高純鐵業務將會受益於產業規模擴張。



根據公司財報顯示,2021年上半年營收達人民幣15.8億元,同比增長36.40%;擁有人應占期內溢利達約人民幣3.2億元,同比大幅增長88.00%。而這,均是在金礦隱形資產未發力,甚至還增大開支情況下取得的業績,未來金礦業務開啟第二增長曲線,中國罕王將有望持續爆發增長潛力。



公司連續多年保持高分紅,截至2021年12月16日,公司PETTM僅有約4倍,而股息率TTM高達10.69%。作為風電核心材料供應商,澳洲金礦巨大金礦彩蛋項目待開發,並有重大進展及利好,具備中長線部署價值。





