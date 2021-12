Friday, 17 December 2021, 18:52 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 廣發証劵榮獲第十一屆中國證券「金紫荊獎」

香港, 2021年12月17日 - (亞太商訊) - 廣發証券股份有限公司(「廣發証劵」丶「公司」,股票代碼:000776.SZ,1776.HK)宣佈,公司在第十一屆中國證券「金紫荊獎」評選活動中,榮獲「最佳ESG實踐上市公司」獎項,其子公司廣發控股(香港)有限公司(「廣發香港」),榮獲「最佳中資券商」獎項。



2021第十一屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮於今天下午在香港會議展覽中心隆重舉行。活動現場,共計近200位內地及香港財經界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等嘉賓出席,廣發控股(香港)副董事長林向紅女士代表集團出席領獎。



本屆中國證券「金紫荊獎」組委會共設11個獎項,經過網絡投票、組委會審定和專家評審,最終遴選出70餘家獲獎公司,廣發証券及其子公司在其中榮膺兩項重量級獎項。林向紅表示:「非常榮幸廣發証券和廣發控股(香港)皆獲得獎項,充分反映資本市場和業界對公司積極踐行環境、社會及企業管治(ESG)理念,和高質量的跨境金融服務的肯定。今年是廣發証劵成立三十周年,也是廣發控股(香港)成立十五周年,在三十年的發展歷程中,廣發証券一直將公司發展融入國家發展大局中,積極變革,與時俱進,逐步形成了獨特的廣發精神和企業文化。廣發控股(香港)作為廣發証券國際化的延伸,也一直致力於打造自身的核心競爭力,為客戶提供全方位的資本市場服務。」



廣發証券是擁有行業領先創新能力的資本市場綜合服務商,擁有投資銀行、財富管理、交易及機構和投資管理等全業務牌照,提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2020年12月31日,公司合併報表總資產人民幣4,574.64億元,歸屬於上市公司股東的所有者權益為人民幣981.62億元,2020年實現收入及其它收益總額為人民幣359.83億元,歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣100.38億元。



在高速發展過程中,公司始終將綠色經營理念貫徹於經營管理全過程中,努力減少業務活動產生的環境影響,促進生態文明建設和實現「碳中和」目標貢獻力量。2020年,集團在節水、減廢和廢棄物循環利用方面取得了明顯效益,無害廢棄物和有害廢棄物產生總量較上年度分別下降4.74%和2.52%,用水總量較上年度下降7.02%,包括汽油、柴油在內的直接能源消耗下降18.62%,廢硒鼓墨水匣循環利用量增長5.34%。



此外,公司積極回應國家號召,發揮資本市場優化資源配置的作用,將綠色債券、環保產業指數等金融工具服務於綠色產業建設,引導和激勵更多社會資本投入綠色產業,支援綠色產業蓬勃發展。其中,公司發行的廣州地鐵集團300億元(人民幣)綠色債券,是迄今為止我國獲批規模最大的綠色債券。



2020年,公司投資的環保相關企業債券,涉及新能源開發、廢物廢水處理、環境治理、清潔能源、節能減排、高效儲能和智慧能源等多個領域;完成10只環保企業債券發行的銷售工作(債券發行人主營業務中涉環保或募集資金用途涉環保等),總額達人民幣129億元,其中環保類公司債發行規模為人民幣30億元,環保類企業債發行規模為人民幣99億元。為客戶成功申報發行多期綠色債券及資產證券化產品,合計獲批規模高達人民幣439億元,已發行規模人民幣260億元,產生了可觀的社會效益。



在公司治理方面,廣發証券成立了廣發証券環境、社會和管治(ESG)委員會和工作小組,持續深化ESG事務管理能力,通過持續加大對科技金融的投入,有效提升企業管治水平:「金融科技」作為公司五大戰略之一,在人工智能、區塊鏈、雲計算、大數據、5G技術等N個金融科技支柱的基礎上,構建覆蓋財富管理、投資銀行、機構及交易、投資管理四大業務板塊的一體化架構平台,全力打造一流的數字化券商。2020年,公司信息技術投入為人民幣8.90億元。



在社会公益领域,廣發証劵一直積極踐行企業社會責任,扶貧紓困。截至目前,公司公益支出超過人民幣2億元,累計投入扶貧資金近人民幣4,000萬元。公司以廣發証券社會公益基金會為平台,與聯合國糧農組織、中華農業科教基金會合作開展的「聯合國可持續發展目標示範村」項目,入選國務院扶貧辦「2019年社會組織扶貧50佳案例」。2020年,公司作為首批機構加入「資本市場扶貧公益聯盟」。廣東省廣發証券社會公益基金會成為中國第一家以券商作為主要發起人並獲得社會組織評估最高等級5A級的基金會。廣發証劵亦全力支持民企和非銀金融機構紓困,維護資本市場穩定,助力經濟平穩發展,以實際行動響應國家「以金融支持實體經濟」的號召。截至2020年末,在民企紓困方面,廣發証券累計投資民企紓困項目總金額超人民幣10億。在非銀金融機構紓困方面,通過發行金融債的方式為中小非銀金融機構提供流動性支援,紓困帳戶累計融出資金超人民幣4,000億。



未來,公司將繼續堅持以證券業務為核心,打造創新型綜合金融服務平台,保持行業領先地位;依託國家對外發展的戰略,加快國際化佈局,利用廣發控股(香港)這一國際業務橋頭堡,充分發揮跨境互動、全球配置的優勢,繼續積極履行社會責任,回饋社會和投資者。



關於中國證券「金紫荊獎」

中國證券「金紫荊獎」是由香港大公文匯傳媒集團發起主辦,針對中國內地和香港地區所有上市公司及其高管進行對比和綜合評測,推薦出年度特色突出、成就顯著的上市公司和管理者,授予中國證券「金紫荊獎」。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。截至2020年12月31日,公司有證券營業部282家,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年,廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。





