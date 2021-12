Friday, 17 December 2021, 18:40 HKT/SGT Share: 樂享集團斬獲中國證券“金紫荊獎”兩項大獎

香港, 2021年12月17日 - (亞太商訊) - 12月17日,第十一屆香港國際金融論壇暨中國證券「金紫荊獎」頒獎典禮隆重舉行,近200位內地及香港財經界官員、國內外券商高管、投資機構、內地及香港上市公司、創投機構負責人等出席了本次論壇。



現場公佈了“金紫荊獎”獲獎公司及企業家名單,樂享集團在一眾參選公司中脫穎而出,最終斬獲“最具投資價值上市公司”獎項和“最佳 ESG 實踐上市公司”獎項,展現了公司良好的市場形象。



樂享集團(06988.HK)是中國領先的從事移動新媒體智慧化效果行銷業務的科技公司。公司前瞻性關注移動互聯網商業環境變化,積極踐行“科技賦能行銷、效果成就價值”的理念,用領先的行銷科技能力和平臺化專業服務能力致力於服務廣闊的移動新媒體消費市場和移動互聯網變現領域。



目前,樂享集團業務範圍已覆蓋12個國家或地區,多項業務資料取得優異成績。2021年前三季度實現收益944.7百萬港元,較2020年同比增長61.1%;毛利潤331.5百萬港元,同比增長94.5%。



在國內電商產品行銷業務快速增長的同時,樂享集團已開始佈局海外市場,搭乘TikTok出海,成為了首批在TikTok平臺應用興趣演算法模型開展行銷業務的中國公司之一。



在專注企業自身發展的同時,樂享集團也非常重視承擔環境和社會責任。據樂享集團2021年4月發佈的首份《環境、社會和公司治理報告》顯示,樂享集團2020年在“公司治理”“技術創新”“社會責任”“人才培養”“環境保護”“供應鏈管理”和“社區參與”七個核心領域的ESG進程均取得突出進展。



此次獲獎,體現了社會各界對樂享集團規範治理和高品質發展的充分肯定。未來,樂享集團將繼續秉承可持續發展理念,以創新、優質的服務長效助力業務發展,進一步鞏固行業領先地位。



據瞭解,中國證券“金紫荊”獎是由香港大公文匯傳媒集團發起主辦,旨在表彰為經濟發展作出卓越貢獻的企業、機構和管理者,激勵行業參與者勇立潮頭、再創佳績。經過多年發展,中國證券金紫荊獎作為規模大、層次高、公信力強的兩地上市公司公開評選,已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標,素有上市公司“奧斯卡”的美譽。







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network