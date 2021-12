Friday, 17 December 2021, 17:33 HKT/SGT Share: 第十一屆中國證券金紫荊獎名單揭曉 優然牧業憑藉強大實力斬獲“最具投資價值上市公司”大獎

香港, 2021年12月17日 - (亞太商訊) - 12月17日,第十一屆香港國際金融論壇暨中國證券金紫荊獎頒獎典禮在香港會議展覽中心隆重舉行。中國優然牧業集團有限公司(以下簡稱“優然牧業”)憑藉其在乳業上游全產業鏈佈局優勢,發展潛力大、業務增速快,最終脫穎而出,斬獲“最具投資價值上市公司”大獎。



中國證券金紫荊獎是香港大公文匯傳媒集團聯合北京上市公司協會、香港中國金融協會等機構共同舉辦的評選活動。作為規模大、層次高、公信力強的兩地上市公司公開評選,已成為海內外觀測中國資本市場及上市公司的風向標,素有上市公司“奧斯卡”的美譽。



本屆活動共設11個獎項。由網路投票、組委會審定和專家評審,最終遴選出70餘家獲獎公司,總市值超百萬億。優然牧業在其中榮膺“最具投資價值上市公司”這一重量級獎項,證明資本市場對於優然牧業發展潛力的認可。



據瞭解,作為中國上游乳業市場領導者,優然牧業業務完整地覆蓋由育種到飼料再到原料奶生產的乳業上游全產業鏈,並在每個核心業務板塊市場佔有率都是第一,是全球最大的原料奶提供商、中國最大的反芻動物飼料提供商、中國最大的苜蓿草供應商、中國最大的奶牛育種企業,擁有國內最大的牧業產業鏈共用平臺——聚牧城科技。



據悉,優然牧業營收和淨利潤均已連續三年實現雙位數快速增長,從2018-2020年,複合增速分別為36.38%、53.62%。淨利潤率、ROE分別從2018年的10.31%、15.32%,提升到2020年的13.08%、20.30%。2020年,實現營收117.81億元,利潤13.41億元,成為行業內唯一一家年營業收入超過百億元的牧業企業,歷史業績印證了優然牧業自始至終的高成長性。2021年上半年,優然牧業實現營收72.92億元,同比增長36.4%,淨利潤11.88億元,同比增長59.7%,年化淨資產收益率達16.9%,在高利潤及高增長的情況下,優然牧業現處於估值窪地,目前靜態市盈率略高於9倍,值得市場重點關注並積極配置,而優然牧業業務模式的競爭力,證明了作為“乳業上游第一股”的強勁增長勢頭和可持續增長潛力。憑藉自身的高成長潛力和發展優勢,在港交所上市不到一個月,優然牧業就正式被納入港股通;並於11月12日,納入MSCI中國小型股指數。在華泰、瑞信和花旗等國際權威證券機構的評級中,給予的買入評級目標價分別為8.8港元、7.5港元和7.4港元,進一步提升了優然牧業在資本市場中的影響力。



不難看出,優然牧業業績的高成長性與其全產業鏈的經營模式緊密相連。近年來,優然牧業通過“內生增長+外延並購”的“雙輪驅動”模式,持續強化規模優勢和行業地位。2020年成功收購賽科星,業務延伸到了奶牛育種領域;2021年又收購了恒天然在國內的6座牧場。目前,優然牧業在全國運營73座規模化牧場,奶牛存欄達37.6萬頭,同比增長30.9%。同時,公司在牧業養殖用地資源日益緊張的大環境下,積極搶佔優質牧場養殖基地資源,並已在內蒙古、河南、甘肅、山東、安徽、新疆、黑龍江等地在建多座牧場,1座世界級核心育種場,1座年產40萬噸的飼料廠,1座我國先進的預混料工廠即將投產運營,這為優然牧業未來發展奠定了堅實基礎,進一步夯實了中國上游乳業市場領導者的地位。



在“健康中國”“奶業振興”的利好環境下,行業發展機遇巨大。同時,以未來五年再造一個優然牧業戰略目標為驅動力,即奶牛存欄達80萬頭,鞏固全球最大原料奶供應商的絕對優勢,養殖水準達到世界領先水準;飼料業務規模翻番,大力發展高技術含量、高附加值產品;育種業務依託新建世界級核心育種場,拓展胚胎和胚胎牛業務,做好種源安全,提升中國奶產業核心競爭力,助推優然牧業進入下一個“換擋加速期”,引領公司進入全新高速發展的軌道。





