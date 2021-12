香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - 專業可靠的全球信息科技夥伴自動系統集團有限公司(“ASL”或“集團”)(股份代號:七七一)今日舉辦「ASL創新2021」網絡研討會。ASL於是次研討會上介紹了其最新推出的ASL Marketplace雲端綜合網上平台,該平台已於10月下旬推出市場,載有一系列自家品牌「即服務」(as a Service);會上,亦分享了其市場策略及未來發展方向。ASL Marketplace的推出標誌著集團蛻變成為融合DevSecOps技術的服務集成提供商,為客戶帶來獨創的「融合科技服務」及一個全新服務體驗。最終,是次網絡研討會獲得圓滿成功。

ASL全新打造了雲端綜合網上平台 ASL Marketplace,將應用程序開發(App)、網絡安全(Sec)和全渠道管理服務(Ops)整合為獨創的「融合科技服務」,提供一站式全覆蓋的「即服務」,以滿足客戶需要不同的解決方案。

ASL首席技術官及高級副總裁施浩生先生分享了以即服務理念設計出一系列雲原生方案以及背後支撐著技術發展的核心平台。

ASL高級副總裁劉美君女士向與會者重點介紹集團市場策略及未來發展方向,協助客戶輕鬆管理IT營運,提升經濟效益及業務發展的彈性。

全球著名的IDC 國際數據資訊的亞太區軟件和服務研究組副總裁Linus Lai分享即服務相關的市場前景。

ASL 的代表與來自阿里雲、Cyberbit、Splunk、Commvault Microsoft香港及Check Point等技術夥伴生態圈的夥伴於「ASL創新2021」網絡研討會中一同合照。

研討會由ASL首席技術官及高級副總裁施浩生先生以「ASL 技術洞察力 - 推動 XaaS 的採用」為主題的演講拉開序幕。內容包括ASL對自身技術的見解分析、透過與環球雲端產品提供商緊密合作,以即服務理念設計出一系列雲原生方案、背後支撐著技術發展的兩大集團獨有的核心平台—綜合營運中心(UOC)及安全運作中心(SOC+),以及分享利用技術引領集團持續發展的方向等,為全球客戶提供如何在新常態的營商環境中加快數字化轉型的全新思維模式,以集團快速、簡單、符合經濟效益的各種IT方案,奠定成功基石。



隨後,ASL高級副總裁劉美君女士向與會者重點介紹集團嶄新的ASL Marketplace的市場策略,覆蓋應用開發、網絡安全及全方位管理服務等數碼轉型全生命週期管理的商業解決方案。ASL Marketplace平台承載著一系列全新推出的服務,包括自家研發的i.系列,以及將不同雲原生技術與ASL技術服務融合而成的.aaS系列。因此,客戶可在Marketplace上看到ASL致力為他們提供的以按需收費為主要模式,貫穿DevSecOps的全新雲原生服務內容,滿足新常態下數碼轉型的高效和自動化的需求,協助客戶輕鬆管理IT營運,提升經濟效益及業務發展的彈性。



緊接著有來自全球著名的IDC 國際數據資訊的講者分享即服務相關的市場前景。此外,研討會更設有兩輪專題討論,ASL邀請來自阿里雲、Cyberbit、 Splunk、Commvault、Microsoft香港 及Check Point等技術夥伴生態圈的夥伴,分別圍繞「客戶體驗」、「管理安全」、「管理服務」、「智能IoT」以及「安全遙距工作」五大主題,和與會者共同探討ASL在即服務上的業務發展及技術與服務的配搭。這五大主題亦正正是ASL希望透過Marketplace平台帶給客戶的全方位綜合服務體驗。



當中分享包括:提升「客戶體驗」的自家研發物業銷售管理系統;「管理安全」方面,除了有近年盛行的網絡安全培訓,學習攻擊自己以掌握現時流行的網絡攻擊趨勢及預防措施,還有嶄新的SIEM即服務;「管理服務」方面,有全自動化的手機應用測試即服務、數據備份即服務;ASL運用整合數據經驗自家開發的「智能IoT」平台,由不同感應器收集數據,透過雲端IoT Hub發出警報或採取相應措施,實現智能辦公室;以及「安全遙距工作」方面的安全遙距連接及虛擬桌面即服務。另外,會上亦邀請了名廚黃亞保訪談創新烹調煮食心得,為客戶帶來輕鬆的下午。



最後,ASL還預告了其新開設的ASL Partnerplace線上平台,該平台將展示ASL自身研發的即服務及夥拍技術合作夥伴所提供的解決方案與服務。相信這將會是又一具創新性的客戶服務體驗。Partnerplace線上平台預計將於2022年推出,敬請期待。「ASL創新2021」網絡研討會在令人振奮的抽獎環節後圓滿落幕。



App as a Service、Sec as a Service、Ops as a Service、ASL Marketplace以及UOC的相繼推出,對集團而言是一個新的起點,客戶可以獲得來自於ASL的一個全新服務體驗,ASL也會繼續推動自身的業務轉型。未來3到5年,集團在相關技術及業務領域投資額預計將超過一億港幣,包括推出各類全新服務品牌,以及每年度的解決方案更新;在集團層面亦成立了Solution Center,以推動集團IT服務技術水平和應用轉化能力的提升;同時也包括了在相關業務領域的區域化投資,以配合客戶發展的步伐,繼續為客戶提供更高附加值的專業IT服務。



更多關於ASL Marketplace之資料載於 https://marketplace.asl.com.hk。



關於自動系統集團有限公司



自動系統集團有限公司(“ASL集團”或“集團”)於1997年在香港聯合交易所有限公司上市(股份代號:771)。ASL集團旗下包括自動系統(香港)有限公司、榆林電腦科技有限公司、自動系統(澳門)有限公司、廣州澳圖美德信息科技有限公司及ASL Automated (Thailand) Limited。此外,Grid Dynamics Holdings Inc.及i-Sprint Innovations Pte Ltd 爲集團的聯營公司。集團的主要業務以港澳爲核心,業務範圍覆蓋亞太及歐美地區,致力爲全球客戶提供專業可靠的信息科技服務。



集團的主要業務爲創新的行業解决方案、智能網絡安全及信息科技集成管理服務。創新的行業解决方案業務可爲客戶提供全面業務解决方案,以加速客戶的數字化轉型。智慧網絡安全業務專注于數碼資産保護及風險防範。信息科技集成管理服務以集團世界一流的端到端和行業特定服務,在整個信息科技生命周期內,爲客戶管理其基礎設施及雲端平台。



集團憑籍遍布全球的16個研發中心、過千位高質素的專業人才,及逾48年來爲全球客戶提供專業信息科技服務的行業經驗。ASL集團可爲客戶提供最佳的信息科技管理方案,是可信賴和專業的全球信息科技夥伴。



更詳盡之資料載於 http://www.asl.com.hk。



