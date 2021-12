Thursday, 16 December 2021, 16:51 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本所投企業順豐同城成功登陸港交所

香港, 2021年12月16日 - (亞太商訊) - 12月14日,君聯資本投資企業順豐同城(09699.HK)在港交所成功上市,順豐同城此次公開發行1.31億股,發行價16.42港元,公司自全球發售收取的所得款項凈額約為20.313億港元。



順豐同城是中國最大的全場景第三方同城配送平台,自2016年開始聚焦即時配送領域,並於2019年開始獨立運營。從面向B端商戶的客製化和標準化產品體系,到面向C端用戶的取、送、買、辦等服務,全面覆蓋新消費行業的各種配送需求。順豐同城憑借開放的生態、智慧物流和數據生態為一體的智慧信息系統、多元運力融合形成的覆蓋全城的高效運力網絡,和滿足多樣化需求的產品體系,為用戶提供商業配送、日常取送件以及幫買幫辦的一體化即時物流解決方案。



君聯資本於2020年投資順豐同城,投資後在公司的運營管理提升、外部戰略資源對接等方面提供了積極主動的增值服務。



君聯資本表示:「順豐同城是中國即時配送領域不可或缺的基礎設施服務商,公司CEO孫海金先生帶領的順豐同城團隊戰鬥力極強,在過去5年取得了令人欣喜的業績成長。順豐同城的核心能力在於『多場景需求』和『多屬性運力』的高效匹配和協調融合,其商業模式的內核是『技術驅動的資源共享平台』。公司業務是典型的雙邊增長模型,支撐這張全國的覆蓋的即時配送網絡具有極高的資金和技術門檻,網絡具有較高的稀缺性,順豐品牌幾十年耕耘,在B端客戶、C端客戶心中樹立了「高品質服務」的形象,這種先天的品牌勢能也為順豐同城發展提供了良好的基礎。我們相信,上市對順豐同城未來在公司治理、人才發展和資金上將有更大助力,也為順豐同城提供了更廣闊的發展空間。」







