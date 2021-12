Wednesday, 15 December 2021, 15:39 HKT/SGT Share:

來源 Edvantage Group Holdings Limited 中滙集團(0382. HK)緊跟國策辦學 再度落地優質職業教育併購項目 各層職教協同效益顯著 培養更多優質職教人才 中滙集團教育品牌增強

香港, 2021年12月15日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股票編號:0382.HK)欣然宣佈收購廣東太陽城實業有限公司(「目標公司」)之100%股權,總代價為人民幣1.5億元,即約1.8億港元。目標公司持有廣東華商技工學校(「華商技工學校」)或(「目標學校」)之100%股權。本次收購符合國家大力發展職業教育的趨勢,華商技工學校的加入不僅補充了本集團於廣東省職業教育辦學體系,令各層次職業教育協同效益更為凸顯,同時為社會培養及輸送不同職業教育層次的技能型人才,進一步增強中滙教育品牌。



華商技工學校於2007年5月獲批准成立,為一所省屬全日制技工學校,位處地理位置優越的廣東省,截至目前在校學生約5,400人。目標學校與廣州華商學院(「華商學院」)及廣州華商職業學院(「華商職業學院」)共用優質辦學資源,擁有一流辦學條件、豐富教學資源及高水平、高素質的「雙師型」師資隊伍,並設有培訓中心,圍繞粵菜師傅、南粵家政、廣東技工等「廣東三大工程」等開展職業培訓項目,是華商職業培訓、技能鑒定、創新創業、社會服務綜合基地。華商技工學校緊貼市場設置13個專業,覆蓋新商科、幼兒教育及大健康等人才需求旺盛的學科,學生升學通道寬闊。同時,華商技工學校與超百家知名企業建立校企合作,100%推薦就業,就業率高達98%,實現高就業率、高素質就業及高質量就業的「三高」就業態勢。



生源高增速 業績強增速帶動集團整體表現 培養多層次優質職教人才

受惠于國家政策大力推動職業教育發展,如職普融通、職普招生大體相當、職業本科佔比量化及職業高考推出等政策的驅動,疊加廣東省天然的人口優勢及用工的短缺,華商技工學校之生源自2021/22學年開始有望實現持續高速增長,亦可為華商職業學院提供有效生源池,間接輸送生源至華商學院。與此同時,目標學校為學生提供多元化而高品質的教學服務,以支持培養大批高質量技能型人才。



得益於學歷業務學生人數的穩健增長及平均學費的逐漸釋放,疊加非學歷業務的大力拓展,本集團預計華商技工學校的業績增速自2022財年開始步入快速收成期,進一步帶動本集團整體的業績高質量表現。



各級職業教育業務協同效益顯著 辦學規模及教育品牌進一步提升

本次併購令本集團的職業教育業務協同效益進一步顯著,不僅令辦學層次更寬,實現了廣東省學校應用型本科、高職、中職職業教育體系全覆蓋,培養不同職業教育辦學層次的學生,同時疊高了資產壁壘,進一步擴大了本集團之學校資產組合,構築中滙高端教育品牌護城河,此外延伸了集團的發展道路,廣東省三所學校的生源正向內循環疊加教育品牌的凸顯,推動及實現本集團的高品質可持續發展。



華商技工學校的加入也令整體辦學量與質得到進一步提升:一方面,本集團在校學生規模進一步擴大,增強整體營收能力;另一方面,華商技工學校與本集團旗下院校專業優勢互補、協同發展,持續為社會輸送優質的技能型人才,拔高中滙教育品牌規格。



未來展望

展望未來,本集團將緊貼國家大力發展職業教育的方向,堅持高合規和高質量辦學,在國家急需人才之領域聯合行業龍頭企業,加快加深職業教育業務的輕重資產佈局,為國家培養具有國際視野的應用型、創新型、複合型以及具有社會責任感、以服務社會與國家為目標的高端職業技能型人才,助力國家實現「到2035年職業教育整體水準進入世界前列,技能型社會基本建成」的目標。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「本集團」,股票編號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等及職業教育集團,及教育行業中拓展國際市場的早期先行者,於2019年7月16日在香港主板上市。截至目前,本集團在校學生人數為約7.7萬人,旗下擁有9間民辦教育機構。分別為位於中國廣東省的廣州華商學院(應用型本科)、廣州華商職業學院(高等學歷職業教育)、廣東華商技工學校(中等學歷職業教育);位於中國四川省的四川城市職業學院(高等學歷職業教育)、四川城市技師學院(中等學歷職業教育);位於中國香港的大灣區商學院 GBA Business School (GBABS);位於澳大利亞墨爾本的澳洲國際商學院Global Business College of Australia (GBCA)、澳洲中滙學院Edvantage Institute Australia(EIA);以及位於新加坡市區的新加坡中滙學院Edvantage Institute (Singapore) (EIS)。







