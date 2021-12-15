Wednesday, 15 December 2021, 13:36 HKT/SGT Share:

來源 Champion REIT 朗豪坊商場成香港首個達致EDGE綠色建築認證的物業

香港, 2021年12月15日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（或「信託」，股份代號：2778）欣然宣布朗豪坊商場獲世界銀行集團成員國際金融公司推出，並由其全球認證服務供應商Sintali-SGS聯盟頒發的EDGE （“Excellence in Design for Greater Efficiencies”（現有建築））一級認證，為香港首個達致 EDGE評級認證的物業。

朗豪坊商場成香港首個達致EDGE綠色建築認證的物業

作為香港首家獲得此殊榮的物業，朗豪坊商場成功達到EDGE綠色建築認證計劃的要求，將能源、用水以及物料中的隱含能源減省至少20%。這項國際認可充分證明商場就減少碳排放及建構可持續發展社區的努力，從而促進信託實現其2030年環境、社會及管治（ESG）的目標。



Sintali董事總經理Thomas Saunders表示：「朗豪坊商場展現了社區綠色建築的可能性，因此我們十分高興能為其進行認證。企業在實踐可持續發展承諾及就氣候變化採取積極的行動愈趨重要，我們期望信託能藉此認證充份發揮牽頭作用，鼓勵更多企業參與。」



信託多年來致力透過多項政策，應對與氣候相關的風險、提高抗禦力，以及營造健康環境。有效的建築資源管理措施以及與持份者持續合作的模式，使旗下物業得到著名可持續建築認證計劃的廣泛認可，包括：



-- 花園道三號獲得WELL健康建築標準 — 鉑金級（最高級別；既有物業）

-- 朗豪坊商場獲得綠建環評 — 鉑金級（最高級別；既有物業）

-- 朗豪坊辦公樓獲得香港建築環境評估法新辦公大樓設計



作為負責任的企業，信託一直以不同行動展現對環境保護的承諾。展望未來，我們將繼續投放資源，實現2030年長遠ESG目標的步伐。



有關冠君產業信託（股份代號：2778）

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢位於香港的地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的 66 Shoe Lane，總樓面面積約 300 萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自 2015年起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。



網站：www.championreit.com





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

