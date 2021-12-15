Wednesday, 15 December 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

來源 Society Pass Society Pass (SoPa)(社會通行有限公司) 提交第一份10-Q表；近期推出 Leflair Lifestyle 電子商務平台和 IPO 融資後建立銷售勢頭

新加坡, 2021年12月15日 - (亞太商訊) - Society Pass 社會通行有限公司（納斯達克代碼：SOPA，以下簡稱“SoPa”或“公司”）是一家領先的東南亞數據驅動型忠誠度平台，今天宣布自完成以來向美國證券交易委員會提交第一個季度表格 10-Q其首次公開募股於 2021 年 11 月 9 日。該文件適用於截至 2021 年 9 月 30 日的三個月期間，在此期間 Society Pass 推出了 Leflair，這是其生活方式電子商務平台，在三個垂直領域營銷和銷售產品，包括時尚和配飾、美容與個人護理，以及家居與生活方式。



Society Pass 首席執行官Dennis Nguyen評論道：“正如您從我們 Leflair 業務部門在 9 月最後三週的收入中看到的那樣，最近在 9 月初推出的 Leflair 進入越南市場非常好，銷售勢頭每天都在增強。在我們 IPO 完成的支持下，我們在 11 月初籌集了 2812.5 萬美元的總收益，我們相信 Society Pass 已做好執行其戰略計劃的準備。其中包括增加我們平台的營銷支出、推出我們的社會積分忠誠度計劃、投資於數據中心、呼叫中心和倉庫等額外基礎設施，以及為東南亞 (SEA) 和南亞的電子商務公司的收購提供資金。”



對於 Society Pass 截至 2021 年 9 月 30 日期間的完整財務業績，請參閱公司於 2021 年 12 月 9 日向美國證券交易委員會提交的季度表格 10-Q。



關於Society Pass



Society Pass客戶忠誠度和分析平台已吸納數以萬計的消費者。 Society Pass為商戶提供了線上商務平台SoPa.asia（專為用戶提供）、便利訂單管理程序#HOTTAB Biz（專為SoPa.asia商業合作夥伴提供）以及綜合性支付、忠實客戶管理、用戶資料分析系統POS技術方案#HOTTAB POS和麵向中小型企業製定的金融支持計劃。上述所有工具可通過基於數據分析的個性化互動幫助各企業吸引和保留客戶且盈利豐厚。 Society Pass同時經營www.leflair.com，這是越南領先的生活方式電子商務平台。



請登陸 http://thesocietypass.com/ 了解詳情。



前瞻性聲明



本新聞稿多包含的信息可能包括“前瞻性聲明”。前瞻性聲明反映了目前對未來事件的看法。本新聞稿使用的“預期”、“相信”、“預計”、“期望”、"未來"、“打算”、“計劃”等詞語或這些詞語的否定形式以及類似表達方式確定了前瞻性聲明的內容，因為這些詞語與我們或我們的管理層相關。這類聲明包括但不限於本新聞稿中包括的有關公司管理層對業務戰略、未來經營結果，以及流動性及資本資源前景看法的聲明。前瞻性聲明基於公司目前對其業務、經濟和其他未來狀況的預期和假設。由於前瞻性聲明與未來有關，它們受到固有的不確定性、風險以及難以預測的情況變化的影響。公司的實際結果可能與前瞻性聲明設想的業績有重大差異。前瞻性聲明既不是歷史事實的陳述，也不是對未來業績的保證。因此，我們提請各位不要依賴任何此類前瞻性聲明。可能導致公司實際結果有所不同的因素或事件會不時出現，而公司不可能預測所有這些因素或事件。公司不能保證未來的結果、活動水平、業績或成就。公司不打算更新任何前瞻性聲明，使之符合實際結果，除非適用法律，包括美國證券法有此要求。



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