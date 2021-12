Tuesday, 14 December 2021, 21:07 HKT/SGT Share: 擁抱中國機遇,聚焦A股龍頭:易方達A50 ETF在港交所正式發行 港幣櫃檯:03111.HK;人民幣櫃檯:83111.HK

香港, 2021年12月14日 - (亞太商訊) - 易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通指數ETF(「易方達A50」)於今日在港交所上市,股份代號3111.HK。該產品由易方達(香港)推出。基金跟蹤MSCI中國A50互聯互通指數,從滬深兩市「陸股通」成份股範圍中選取50檔股票作為指數樣本,聚焦中國核心資產。



重要訊息:



1.易方達(香港)MSCI 中國A50互聯互通ETF(「本基金」)為被動式管理交易所買賣基金,如股票一般在香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)買賣。投資目標為提供緊貼MSCI中國 A50互聯互通指數(「該指數」)表現的投資回報(未計費用及開支)。基金經理將採用實物代表性抽樣策略和合成代表性抽樣策略的組合。本基金將主要透過股票市場交易互聯互通機制及/或基金經理的QFI 資格直接投資於在上海及深圳證券交易所上市的指數證券。通過採用合成代表性抽樣子策略(涉及將其最多50%的資產淨值投資於金融衍生工具),本基金直接投資於預付款總回報掉期交易。



2.本基金面臨a) 投資風險、b) 股票市場風險、c) 新指數風險、d) 集中風險及中國大陸市場風險 e) 與股票市場交易互聯互通機制或 QFI相關的風險、f) 與投資金融衍生工具有關的風險、g) 交易差異風險、h) 被動投資風險、i) 交易風險、j) 追蹤誤差風險、k) 雙櫃台風險l) 中國稅項風險、m) 依賴做市商之風險、n) 其他貨幣分派的風險、o) 終止風險。



3.根據專業及獨立的稅務意見,(i)基金將就來自A股的股息及分派收入作出10%的相關撥備,倘在收到該等收入時,中國企業所得稅(「企業所得稅」)並未於源頭預扣(如企業所得稅已在源頭預扣,則不會作出撥備);及(ii)基金經理現時沒有就通過股票市場交易互聯互通機制或 QFI 買賣 A 股所得之已變現或未變現資本收益總額作出預扣所得稅撥備。



4.關於透過QFI或股票市場交易互聯互通機制於中國進行投資所變現的資本收益的中國現行稅務法例、規例及做法亦存在風險及不確定因素(可能具有追溯效力)。任何對子基金的增加的稅務責任可對子基金的價值造成不利影響。倘子基金未來被徵收稅務而子基金沒有為此作出任何撥備,子基金的資產淨值將受不利影響。在這種情況下,由於現有及其後的投資者所承擔的稅務責任與其投資于子基金時的稅務責任比較將會不合比例地偏高,故將不利於現有及其後的投資者。



5.閣下不應僅依賴本資料作出投資決定。於作出投資決定前,請先細閱有關銷售文件,包括風險因素,以得悉本基金詳情。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。此資料並未被香港證監會審閱。



MSCI中國A50 互聯互通指數有三大特點:一是指數歷史業績優於其它主流寬基指數。從歷史累計收益率來看,MSCI中國A50互聯互通指數近10年的價格指數收益率,以及包含分紅再投資的全收益表現均超越滬深300、富時羅素A50和MSCI中國A股指數(母指數);二是行業分佈均衡,新經濟占比較高。與其它主流寬基指數相比,MSCI中國A50明顯提升了新能源和電子、醫藥等板塊占比;三是成份股匯聚各行業優質龍頭,盈利能力及成長性出色,堪稱中國的核心資產,受到外資機構投資者的高度認可,是「配置中國、聚焦龍頭」的好工具。



MSCI對於中國資產相當重視,2018年5月MSCI正式宣佈將A股納入其旗艦指數體系,通過分步實施,2019 年,MSCI 將中國 A 股在 MSCI 新興市場指數的納入比例從 5% 提高至 20%。市場預計,到2027年MSCI對A股的納入比例或將提高至50%,相當於每年流入A股的海外資金規模平均在2000-4000億元人民幣。



香港交易所市場聯席主管姚嘉仁表示:「我們熱烈歡迎易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF在香港上市。香港市場互聯互通產品的生態圈不斷壯大,為全球投資者提供了更豐富的選擇,也為尋求中國投資機遇的人士提供了新的工具。香港交易所期朌與客戶及市場繼續携手,進一步提高香港作為離岸人民幣中心、國際投融資中心及國際風險管理中心的吸引力。」



MSCI亞太區指數產品主管Doug Walls表示:「MSCI中國A50互聯互通指數採用創新的行業中性策略,以期均衡代表中国A股市場,旨在使國際和國内投資者能够追蹤中國行業領頭羊,並獲取包括中國新經濟的整體潛在的市場機會。MSCI中國A50互聯互通指數的推出,是中國A股納入MSCI指數之後的另一里程碑,而與指數掛鈎的ETF以及其它衍生金融產品亦將為全球投資者提供更多機會,投資到廣泛及多元化的中國市場。」



易方達香港行政總裁黃高慧表示:「隨著中國經濟影響力的不斷提升,金融市場的進一步開放,中國資產在全球投資者的組合中將發揮越來越重要的作用。我們相信易方達(香港)MSCI中國A50互聯互通ETF會成為國內外投資者配置A股資產的重要工具。」



易方達(香港)MSCI 中國A50 互聯互通ETF

港幣櫃檯代碼:03111.HK

人民幣櫃檯代碼:83111.HK

交易所:香港聯合交易所有限公司 ─ 主板

上市日期:2021 年12 月 14 日

相關指數:MSCI中國 A50互聯互通指數(價格回報)

基準貨幣:RMB

櫃檯貨幣:RMB、HKD

投資通道:陸港通、RQFII (以陸港通為主)

投資方式:經理人將採用實物代表抽樣策略和合成代表抽樣策略相結合的方式

PCF籃子份額:1,000,000

基金初始淨值:2.6 RMB(按最終上市前定價為准)

管理費率:50 bp (p.a.)

期望目標總費率(TER):80 bp (p.a.)

衍生品使用:是,衍生品不超過50%



關於易方達資產管理(香港)有限公司



易方達香港作為易方達基金管理有限公司(「易方達基金」)的國際業務平臺,為全球投資者提供包括固收、權益(均包括主動管理和ETF產品線)及大類資產配置等類別的雙向及跨境資產管理服務,並在香港本地、歐洲及美國佈局了多隻公募、私募及ETF產品。公司旗下產品多次被包括Morningstar、Lipper、AsianInvestor、Benchmark在內的權威機構授予殊榮。



易方達香港具有接近10年的指數投資經驗,公司離岸市場的ETF業務實踐經驗非常豐富,與國際機構多有合作,發行地涵蓋香港、歐洲和美國。2012年,易方達香港發行了一隻跟蹤中證100指數的產品,2014年,發行了一隻跟蹤中國國債的產品,並與一間歐洲公司合作發行了關於China A UCITS的產品,2014年,與美國一間基金公司合作在美國發行了一隻ETF,2017年,易方達香港與元大證券合作發行了跟蹤恆生指數的槓桿和反向的ETF。



MSCI所開發的MSCI系列指數廣爲全球投資組合經理採用作爲基準指數,資產規模超過16萬億美元,其中對應的指數ETF超過1200隻,資產規模超過1.2萬億美元。



MSCI指数免责声明

該基金或證券並非由MSCI贊助、認可或推廣,MSCI對任何該基金或證券及該基金或證券所基於的任何指數不承擔任何責任。易方達資產管理(香港)有限公司(「易方達香港」)發布的基金章程包含了MSCI與被易方達香港和相關基金的有限關係的更詳細的描述。



版權所有© 2021。 易方達資產管理(香港)有限公司。



基金獲香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)認可,但不等於證監會對該基金作出推介或認許,亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證,更不代表該基金適合所有投資者,或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。投資附帶風險。過往業績不代表將來表現。投資收益以人民幣計算。因此,以港元作出投資的投資者,需承受港元/人民幣兌換率的波動的風險及投資者投資於非當地貨幣之基金時,應注意匯率可引致投資專案的價值或升或跌,導致本金的損失。請參考銷售檔以便獲取基金的其他資料,包括風險因素。此文件並未被證監會審閱。



本文件之發行人: 易方達資產管理(香港)有限公司。



本檔不構成投資基金單位之邀請或建議。本檔可能只限於在若干司法權區內派發。在任何不准分發有關資料或作出任何邀請或建議之司法權區內,或向任何人仕分派有關檔或作出邀請或建議即屬違法之情況下,本檔並不構成該等分派或邀請或建議。







