Tuesday, 14 December 2021, 16:29 HKT/SGT Share: 順豐同城今日香港掛牌上市 募資淨額達約20.31億港元

香港, 2021年12月14日 - (亞太商訊) - 隨著2021年漸入尾聲，港股IPO市場迎來了多家公司，其中不乏知名企業。12月14日，順豐同城（9699.HK）正式登陸港交所主板，發售價最終定為每股16.42港元，募資淨額約20.31億港元。



即時配送市場增長空間廣闊 順豐同城競爭優勢突出

隨著經濟以及技術的發展，消費市場正逐漸向新業態、新消費模式、新服務場景轉變，同時，消費者的需求也更加個性化及差異化。



消費市場的變化催生了即時配送市場並推動其發展，根據艾瑞咨詢報告，在2016-2020年間，即時配送服務行業的年訂單量從46億單激增到210億單，複合年增長率高達46%。在服務場景不斷擴展以及消費模式創新的作用下，預計到2023年，中國即時配送服務行業的年訂單量將達到795億單，增長潛力十足。



黃金賽道自然吸引眾多參與者，作為後來者的順豐同城，一方面通過第三方的平台優勢，獲取更多的客戶群；另一方面通過全場景的業務模式，使其突破了場景限制，獲得更多的增長機會。短短幾年，順豐同城已發展成為中國最大的第三方即時配送服務提供商。



平台方面，順豐同城的第三方屬性使其能夠不與其他平台產生流量競爭，並且其定制化及個性化的服務，可進一步提升商家的服務品質，從而能夠吸引大量自建流量的商家。同時，由於不存在競爭，順豐同城還可以作為其他平台的運力補充。進而獲取更多的合作渠道以及客戶群。



服務場景方面，順豐同城既覆蓋了由餐飲外賣構成的成熟場景，又覆蓋到了如同城零售、近場電商、近場服務等增量場景，不斷提升其增長潛力。同時，全場景的業務模式讓順豐同城能夠進一步優化其訂單結構，提升單位規模經濟效應。



和順豐控股形成巨大協同效應 業績持續攀升

順豐同城從順豐控股中脫胎而來，二者之間緊密協同。順豐同城可憑藉自身規模龐大的運力池，補充及提升順豐控股最後一公里的配送能力，同時，順豐控股數量龐大的訂單量，將為順豐同城提供優質的客戶資源，助力順豐同城擴大運力池，降低單位成本，並探索新的配送場景。



在自身多種競爭優勢以及與順豐控股的協同效應下，順豐同城近年來訂單量和收入持續攀升。2018、2019、2020年以及2021年前5個月，順豐同城訂單量分別為7980萬單、2.11億單、7.61億單及5.14億單；收入分別為9.93億元（人民幣，下同）、21.07億元、48.43億元及30.46億元。值得一提的是，順豐同城的毛虧損率正逐步收窄，截至2021年5月31日止五個月，毛虧率已降至0.9%，在普遍虧損的同行中處於領先水平。



在港上市後，隨著規模效應逐漸顯現，及與順豐控股集團的協同效應加持，順豐同城的業績增長空間有望進一步打開，業務發展逐步邁上新的台階。







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