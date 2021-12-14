Tuesday, 14 December 2021, 16:25 HKT/SGT Share: 上市發行價16.42港元引入阿里做基石 順豐同城正式登陸港交所

香港, 2021年12月14日 - (亞太商訊) - 今日，杭州順豐同城實業股份有限公司（「順豐同城」，股份代號：9699.HK）正式在港交所掛牌上市，發行價為16.42港元/股，募資淨額20.313億港元，美銀及中金為聯席保薦人。



穩居行業龍頭地位 引入阿里做基石投資者



順豐同城此次IPO共引入2名基石投資者，包括淘寶中國（阿里巴巴附屬公司）及Hello Inc.（哈囉出行）。基石投資者認購合計約8.90億港元，其中淘寶認購8.51億港元，Hello Inc.（哈囉出行）認購3879萬港元。



據悉，順豐同城是中國規模最大的第三方即時配送服務平台，截至2021年5月31日，其業務已覆蓋全國超過1000個市縣。於2020年、截至2021年3月31日止十二個月及截至2021年3月31日止三個月，按訂單量計，該公司的市場份額分別為10.4%、10.9%及11.1%，穩居行業第一。



近年來，隨著本地消費市場的快速轉型和疫情帶來的消費習慣改變，第三方即時配送平台的發展也更具潛力，順豐同城不止覆蓋餐飲外賣等成熟場景，亦涵蓋同城零售、近場電商及近場服務等增量場景。



訂單總數猛增 經營業績穩步提升



多元化的運力池及全面的場景覆蓋，讓順豐同城在中國整體即時配送服務行業內擁有較強的競爭優勢，其訂單總數也隨之猛增。招股書數據顯示，2018-2020年，順豐同城的訂單總數分別為7980萬筆、2.111億筆及7.609億筆，複合年增長率為208.7%。截至2021年5月31日止五個月，順豐同城的訂單總數為5.137億筆，同比增加151.2%。其中，同城零售、近場電商及近場服務的訂單量分別增長272.4%、143.1%及223.2%，遠高於同期中國整體即時配送服務行業的複合年增長率。



不僅在訂單量上突飛猛進，順豐同城的經營數據表現亦頗為亮眼。招股書數據顯示，2018-2020年，順豐同城分別實現收入人民幣（下同）9.933億元、21.07億元及48.434億元。截至2020年5月31日止五個月，該公司的收入為人民幣30.456億元，同比大幅增加。



此外，順豐同城還在不斷運用新的技術及數據能力，通過數字化運營重塑各環節、升級體驗、提高運營效率。目前，順豐同城已在CLS系統中應用大數據及AI技術，其CLS系統可以讓其可有效管理業務流程，尤其是訂單推薦及調度，並支援騎手管理等其他日常管理需要。此外，通過API，順豐同城的CLS系統可主要為商家及消費者促成便捷化下單及訂單管理，同時亦可主要為騎手促成便捷訂單回應及配送工作管理，以達致更佳運營效率。



控股股東實力雄厚 核心競爭力持續強化



值得一提的是，順豐同城是順豐控股集團的控股子公司，「順豐」品牌是中國物流行業最知名品牌之一，在中國擁有著龐大的客戶群。



順豐控股集團強大的背景實力，將有助於順豐同城樹立新經濟的品牌形象，提升其知名度和市場份額，與此同時，順豐同城的分拆上市，可以讓順豐控股集團各業務板塊形成戰略上的協同，並利用其強大的平台優勢，提高順豐同城的運營效率，雙方共同打造「同城生態+」戰略佈局，進一步強化核心競爭力，推動該順豐同城可持續發展。



從市場潛力來看，隨著新消費的崛起，中國的消費類別正在不斷增加。第三方即時配送服務行業憑藉其公平、創新及開放的特點，符合更多正在建立自己專有獲客渠道的商家的需要。根據艾瑞諮詢報告，第三方即時配送服務行業的年訂單量從2016年的5億單增至2020年的30億單，複合年增長率為53.2%。預計2025年第三方即時配送服務行業的年訂單量將進一步增至163億單，2020年至2025年的複合年增長率為40.1%，行業前景十分廣闊。



未來，受惠於第三方即時配送服務行業的快速發展，順豐同城憑藉其全面的業務覆蓋能力、多元化的服務以及強大的背景優勢，成長空間巨大。已經登陸港股市場的順豐同城，有望藉助資本市場的力量，進一步強化行業地位，持續提升市場份額，前景可期。





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