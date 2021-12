Tuesday, 14 December 2021, 12:23 HKT/SGT Share: 業績高速增長穩居行業第一 登陸港股市場的雍禾醫療充滿發展潛力

香港, 2021年12月14日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著人們對健康的重視,以及對外在顏值的關注,中國植發服務市場穩步發展。根據弗若斯特沙利文的資料,2020年中國的植髮醫療服務市場達人民幣134億元,預計於2030年增長至人民幣756億元,行業發展空間十分廣闊。



深耕中國毛髮醫療行業數十年 市場地位不俗



雍禾醫療是中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構,截至最後實際可行日期,在全國52個城市經營53家醫療機構,為客戶提供一站式毛髮醫療服務,涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。



根據弗若斯特沙利文的資料,按2020年相關所服務產生的總收入計,雍禾醫療是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別佔有10.5%及4.3%的市場份額;按於2020年底的註冊醫生人數、於2020年底的運營中醫療機構數量以及2020年的就診植髮患者人數計,該公司排名第一。



據了解,雍禾醫療採用標準化及可擴展的商業模式來經營以自營醫療機構為主的連鎖植髮醫療機構。該等商業模式具有高度的可擴展性,不僅能使其實現在地理上的快速擴張,亦能促進該公司在服務項目和服務方式上實現高效拓展,令雍禾植髮已成為中國植髮醫療機構中知名及值得信賴的品牌。



業務規模迅速增長 運營與醫療服務能力行業領先



優質的服務及強大的品牌效應,讓雍禾醫療的業務規模迅速增長,業務覆蓋全國主要核心城市。全面的戰略擴張,讓其業務能夠滿足更多顧客需求,進而為長期發展構築堅固的護城河。未來雍禾醫療計劃將通過向低線城市滲透來進一步擴大地理覆蓋範圍,同時將借標準化運營程序提升在已建立業務城市的滲透率,目標於未來幾年內達到接近一百家植髮醫療機構,並向綜合醫療養固服務醫院轉型。



與此同時,雍禾醫療還具備著行業領先的運營能力與醫療服務能力。得益於巨大的規模效應,該公司從供應商獲得有利的條款、提高運營和廣告效率,並分配更多的資源投資於研究和基礎設施,同時能實現集團內資源的高效調配,提高整體運營效率,進而讓公司能夠有效控制成本、提高盈利能力。此外,公司將持續投資於技術基建設施及軟件能力,擬開發彈性可拓展的信息技術體系,推行數據運用與分析、智能服務及線上服務,以配合公司一站式服務體系,優化患者就診體驗。



不僅如此,雍禾醫療還通過嚴格的招聘標準和統一全面的在職培訓,培養了一支規模龐大的醫療專業隊伍,堅持以專業人才為毛髮醫療服務的核心,專注於建立健全的人才引進、人才挽留和人才培養計劃。目前,該公司已建立一支由1,233人組成的行業內規模最大的專業醫療團隊,日後將持續引進公立醫院毛髮診療專家醫生進行坐診及培訓,與高校、三甲醫院合作,以具有競爭力的薪酬待遇和人才發展政策,引入更多優秀人才,確保患者在公司網絡的任何醫療機構均能夠得到優質醫療服務。



持續推進產品和服務的創新 業績高速增長



在保持行業領先優勢的同時,雍禾醫療還在持續不斷地進行產品和服務的創新,並不斷擴大該公司的業務範圍,從提升患者體驗和舒適度出發,緊跟患者的臨床需求,升級治療方案。目前,該公司已成功建立了以醫學毛髮狀況為核心,輔以手術、儀器、藥物等多種治療手段的毛髮醫療服務一站式體系,同時通過自主研發活動及與合作夥伴共同努力,不斷研發手術器械和醫療養固設備。



該等提升令其雍禾醫療業績高速增長。招股書數據顯示,2018-2020年,雍禾醫療的總收入分別為人民幣(下同)9.34億元、12.2億元及16.4億元。2021年上半年,該公司實現收入10.5億元,較2020年同期增長75.1%。毛利率方面,2018-2020年,其毛利率分別為75.2%、72.6%、74.6%,毛利率連續三年均保持在70%以上,彰顯雍禾醫療強大的綜合實力。



面向未來,雍禾醫療表示:公司將致力於成為一站式毛髮醫療服務的全球領導者,繼續整合行業資源,進行醫療機構的擴張和升級,同時,積極推進產品和服務創新,提倡多品牌戰略,加強人才培養和引進。可以預期,雍禾醫療本次登陸港交所,有望在資本市場的助力下,持續提升其市場份額,創造更大的發展想像空間。





