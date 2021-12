Monday, 13 December 2021, 15:59 HKT/SGT Share: 雍禾醫療今日上市:為脫髮經濟而生 扎根高成長賽道價值凸顯

香港, 2021年12月13日 - (亞太商訊) - 近年來,「脫髮」問題頻頻成為網絡熱議話題。由於生活作息不規律、壓力增大、環境污染等問題,越來越多的人尤其是年輕人開始面臨脫髮的困擾,脫髮經濟也應運而生。作為植髮行業的佼佼者,雍禾醫療(2279.HK)於12月13日正式登陸港股市場。發售期間,雍禾醫療認購火熱,最終獲超額認購160.06倍,招股價為每股15.80港元。



據了解,雍禾醫療是中國領先的專門從事提供毛髮醫療服務的醫療集團,按2020年的總收入計,該公司是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業,分別佔10.5%以及4.3%的市場份額。



植髮市場前景可觀 行業領先優勢明顯

根據中國國家衛生健康委員會調查顯示,2020年,中國脫髮人群達到2.51億人,預計到2030年擴大至2.58億人。但是,其中只有極少一部分人群選擇去接受毛髮醫療服務。因而該市場存在巨大的未獲滿足的市場需求以及龐大的增長潛力。此外,隨著人們收入的提升以及美學經濟的興起,進一步推動了毛髮醫療服務市場的發展。根據弗若斯特沙利文,中國毛髮醫療服務市場規模預計以22.3%的複合年增長率於2030年達到1,381億元(人民幣,下同)。



雍禾醫療深耕中國毛髮醫療行業十餘年,業務涵蓋植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務。該公司建立了一支由1,233人組成的專業醫療團隊,其中包括246名註冊醫生,在行業內遙遙領先。通過標準化的診療服務體系,雍禾醫療的任一醫療機構均能為患者提供優質的醫療服務。



在確保服務品質的前提下,實現了醫療機構的快速擴張。截至最後實際可行日期,雍禾醫療在中國52個城市經營53家醫療機構,是中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構。



今年5月,雍禾醫療還收購了美國植發醫療服務提供者顯赫植發的香港業務,將業務觸角延伸至中國內地以外。雍禾醫療在該地區的逐漸發力,將進一步鞏固其行業領先地位。未來,憑藉著已經在行業內建立的領先優勢以及優質的醫療檢測和診療能力,雍禾醫療將把握住中國毛髮醫療服務市場巨大的上升潛力。



財務數據亮眼 獲多家基石投資者青睞

除了業務規模持續擴張外,雍禾醫療的財務數據亦十分亮眼。2018年-2020年,雍禾醫療總收入從9.3億元增長至16.4億元,截至2021年6月30日止六個月,該公司收入10.5億元,同比增長75.1%。淨利潤方面,2018-2020年,雍禾醫療淨利潤從5350.0萬元增長至1.63億元,複合年增長率達74.7%。



廣闊的行業前景以及靚麗的財務數據,讓雍禾醫療獲得多家投資者的青睞。本次IPO,雍禾醫療共獲得包括NCC Fund、Lake Bleu Prime、Hudson Bay、LAV Star Funds、E Fund、WT、Enreal and Forreal Funds、常春藤基金、Athos Capital、及York Asian Opportunities在內的10家基石投資者合計認購總額9700萬美元的發售股份,占超額配售權行使前發行規模的50.64%。



本次IPO,雍禾醫療計劃將募集資金用於擴充和升級中國境內網絡的現有植髮醫療機構、對其產品及服務項目創新撥資、在中國整合行業資源,提升公司的品牌知名度等。在資本助力下,雍禾醫療有望實現服務品質的飛躍,並進一步加速擴張其業務規模,在競爭激烈的毛髮醫療服務市場中持續擴大其領先優勢。





Dec 10, 2021, 14:49 HKT/SGT 多維競爭優勢構建強勁增長引擎 雍禾醫療赴港上市在即

