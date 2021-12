Saturday, 11 December 2021, 22:05 HKT/SGT Share:

來源 Archosaur Games 祖龍娛樂(9990. HK)回購股份 彰顯未來發展信心

香港, 2021年12月11日 - (亞太商訊) - 祖龍娛樂有限公司(「祖龍娛樂」或「公司」,股份代號:9990.HK)公佈,公司於12月10日在香港交易所回購共19.3萬股股份,每股介乎8.46港元至8.50港元之間,總價值約163.45萬港元,此舉彰顯對公司長遠價值的堅定信心。



此次回購是祖龍娛樂基於對公司目前價值的判斷和未來長期可持續發展的堅定信心,亦顯示出公司對股東及投資者利益的高度重視。



作為國內領先的移動遊戲研發商,公司已佈局多款跨品類的精品化遊戲,並計劃於2022年陸續上線。同時,公司近期在UOD大會亮相亦向業界展現了祖龍娛樂在技術領域的突破與創新。未來,祖龍娛樂將持續堅持公司的研發基因,通過多品類及全球化佈局,研運一體化戰略,不斷推出精品化的遊戲產品,以推動公司業績提升及股東價值的長期持續性。



關於祖龍娛樂有限公司

祖龍娛樂是中國領先的移動遊戲公司,經歷了二十餘年的研發經驗的沉澱,始終秉承「成為世界頂級的遊戲公司,持續開發各品類行業領先的精品遊戲,為全球遊戲玩家創造卓越的線上娛樂體驗」的願景。祖龍娛樂是中國遊戲行業的開拓者,在工作室階段,核心團隊開發了一系列端遊精品大作。從公司成立伊始,祖龍娛樂一直堅持精品化路線,至今共推出16款精品手遊,在超過170個地區市場發行了可支持14種語言的70多個地區版本。









