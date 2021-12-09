Friday, 10 December 2021, 14:49 HKT/SGT Share: 多維競爭優勢構建強勁增長引擎 雍禾醫療赴港上市在即

香港, 2021年12月10日 - (亞太商訊) - 近年來，受工作學習壓力大、生活作息不規律等因素影響，脫髮問題年輕化的趨勢愈發明顯，植髮需求隨之增加，中國植髮醫療服務市場規模迎來快速增長。據弗若斯特沙利文的數據，該市場從2016年的58億元(人民幣,下同)快速增長至2020年的134億元，複合年增長率為23.4%，勢頭強勁。而中國的植髮滲透率於2020年僅為約0.2%，意味著未來發展空間巨大。



數據顯示，雍禾醫療（2279.HK）是中國植髮醫療服務市場及醫療養固服務市場規模最大的企業，分別佔有10.5%及4.3%的市場份額。作為行業內最具代表性及影響力的公司之一，雍禾醫療在招股期獲得了孖展83.17倍，市場認可度較高，將於12月13日正式登陸港交所。



醫療團隊強大 服務覆蓋面廣



雍禾醫療提供集植髮醫療、醫療養固、常規養護及其他配套服務於一體的一站式毛髮醫療服務，並依據醫生經驗及技能將服務系統劃分為標準服務、優質服務及高端「雍享」服務三大層次，針對不同用戶群體滿足多樣化的需求。



提供優質醫療服務的關鍵核心在於專業的醫療團隊。憑藉標準、成熟的醫生培養體系，雍禾醫療建立了一隻由1,233人組成的行業內規模最大的專業醫療團隊，其中包括246名註冊醫生，成為其優良服務品質的重要保障。



在商業模式上，雍禾醫療採用標準化及可擴展的模式來經營以自營醫療機構為主的連鎖植髮醫療機構。招股書顯示，其醫療機構的平均初始收支平衡期為3個月，平均現金投資回收期約為14個月，優於中國民營醫療機構的平均水平，使得雍禾醫療能夠快速拓寬佈局藍圖。



目前，雍禾醫療在全國52個城市經營53家醫療機構，為中國最大及覆蓋面最廣的連鎖植髮醫療機構。同時，雍禾醫療計劃延續良好的戰略性擴張節奏，以覆蓋更多的低線城市，產生良好協同效應的同時，有效地服務更多未獲滿足的顧客需求。



用戶規模持續擴大 業績增長強勁



得益於高質量的服務及廣泛的網絡覆蓋，雍禾醫療的用戶規模群體持續擴大。於2018年、2019年及2020年，雍禾醫療服務的患者總人數分別為35,177人、49,851人及91,069人。其中，有合計50,694名患者於2020年接受了雍禾醫療的植髮手術，數量上居於行業第一。顯然，用戶群體的持續擴大是雍禾醫療實現長期健康增長的重要基礎。



而近年來雍禾醫療的業績確實處在增長快車道當中，於2018年、2019年及2020年的總收入分別為9.34億元、12.2億元及16.4億元；截至今年上半年，其收入為10.5億元，同比增長75.1%。其中，核心的植髮醫療服務為雍禾醫療收入的主要貢獻者，於2020年達到14億元，居於行業第一，且超過行業第二及第三的總和。



除了專注於提供植髮醫療服務，雍禾醫療自2019 年開始提供醫療養固服務，不斷拓展業務邊界，並取得了不錯成績。招股書顯示，來自醫療養固服務業務的收入由2019年的15.06百萬元快速增長至2020年的213.21百萬元；並於2021年上半年增長至254.2百萬元，高於2020年全年金額，已然成為雍禾醫療未來發展的重要增長極。



面向未來，雍禾醫療的增長內核依然在於以醫學毛髮狀況為中心，以手術、儀器、藥物等多種治療手段為翼的一站式服務體系。圍繞這一核心，雍禾醫療構建了四大戰略：以深化機構佈局奠定基礎、以創新拓展服務體系、以科技賦能打造發展動能、以多元品牌協同行業資源，向著成為一站式毛髮醫療服務的全球領導者不斷邁進。







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