Friday, 10 December 2021, 14:42 HKT/SGT Share: 微博成功在港二次上市 未來發展長期向好

香港, 2021年12月10日 - (亞太商訊) - 2021年是港交所推行上市制度改革的第三個年度,上市新政的推進令香港資本市場煥然一新,不但引發新經濟企業赴港上市的浪潮,也讓香港作為國際金融中心的地位得到進一步鞏固。一直深耕社交媒體領域的微博(9898. HK),是行業領先的新經濟企業,於12月08日成功在港二次上市,此番回歸恰逢其時。



自2009年推出以來,微博依託多元化的內容產品、全面的內容主題和內容創作者,建立了一個充滿活力的生態系統,在中國和全球190多個國家的華人社區積累了龐大的用戶群,為用戶、內容創作者以及廣告及營銷客戶提供獨特的價值主張,並獲得穩定的收入和利潤率增長。



全面的產品佈局 滿足多樣化需求



微博強大的影響力源自其優秀且獨到的產品,具體可以分為面向用戶、廣告及營銷客戶、平台合作夥伴三類產品。



在用戶產品方面,微博以構建簡單實用的工具為中心進行產品開發,構建起一個供用戶訪問、發現、創作、分發及互動的實時性平台。在此基礎上,微博持續推陳出新,開發出諸如@提到、熱點等被互聯網領域廣泛採用的功能性社交產品,滿足用戶多變的需求的同時,不斷提升競爭優勢,強化內生增長動力。



廣告及營銷客戶產品方面,微博通過提供廣告營銷解決方案及分析工具,助力客戶能夠在微博平台推廣其品牌,並保障其營銷活動的有效性。如在營銷推廣上,微博憑藉高質量的活躍用戶群及名人、明星、KOL等的影響力,有效擴大客戶知名度,進行高效觸達。



平台合作夥伴產品方面,微博為合作夥伴打造了豐富的工具及服務,例如通過流量資源交換和內容流量共享,為版權內容提供者提供標準化、定制化產品,以及多種資源服務;為KOL、MCN機構及自媒體等夥伴提供後台管理、流量支持及產品解決方案服務等。如此一來,微博在實現合作夥伴目標的同時,形成多樣化及高質量的內容,完善微博的內容生態系統,增加用戶參與度,提升用戶體驗,擴大用戶規模,增強平台影響力,實現共贏。



創新實力持續增強 未來發展不斷向好



微博能夠在飛速發展的互聯網賽道中持續領跑,創新實力必不可少。招股書顯示,微博於2018年、2019年、2020年的產品開發費用分別為2.5億美元、2.84億美元及3.24億美元,並且投入大量研發資源在人工智能、雲計算、大數據分析以及直播相關領域。



人工智能方面,微博基於用戶行為及社交關係開發了全面的用戶社交興趣圖譜數據庫及推薦引擎,依託多種算法實現超大規模在線培訓,為用戶推送其更可能感興趣及相關的信息,從而增加用戶黏性。



雲計算方面,微博的混合雲平台可以在幾秒內發現熱議話題,在幾分鐘內自動快速擴展雲服務器,並支持每秒百萬級用戶訪問,為用戶提供實時熱議話題傳播平台及穩定流暢的訪問體驗。



而在視頻平台及直播系統方面,微博利用前沿技術,為身處不同網絡環境的用戶帶來穩定且高質量的觀看體驗。得益於此,2019年6月至2021年6月,微博的日均觀看視頻用戶數量以20%的複合年增長率增長。



展望未來,微博在招股書的募資用途及未來戰略中均提到,要持續擴大用戶群及提升用戶參與度,改善內容生態系統,提升用戶體驗及變現能力。在確定性較高的賽道中,隨著微博不斷深化多元內容的生態系統建設、加強研發投入,預計其差異化的競爭優勢將一再增強,影響力也將持續擴大。







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network